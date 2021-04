Blinde Anna Kruithof in actie voor DVB Foundation

De 27-jarige Anna Kruithof is een actie gestart om geld in te zamelen voor DVB Foundation. De blinde amazone schrijft: "In 2021 ga ik de ultieme uitdaging met mijn handicap aan en ga ik samen met mijn haflinger Larousch een trektocht maken door de noordelijke provincies, voor mezelf om weer obstakels te overwinnen maar ook voor DVB Foundation zodat zij ook in de toekomst de paardensport voor iedereen toegankelijk kan houden."

Anna Kruithof rijdt al paard zo lang ze zich kan herinneren. “Op een paardenrug heb ik even geen beperking en voel ik me vrij”, zegt ze. “Toch gaat paardrijden niet altijd vanzelfsprekend, soms heb ik aanpassingen en hulpmiddelen nodig om volop te kunnen genieten van deze fantastische sport. Hierin ben ik niet alleen, talloze ruiters en amazones willen en kunnen genieten van het samenzijn met paarden. Voor hulpmiddelen en aanpassingen kunnen we terecht bij de DVB Foundation, zij zet zich in om paardrijden toegankelijk te maken en te houden voor ruiters met een beperking. Door het geven van advies of door een financiële bijdrage in de kosten van hulpmiddelen kan iedereen blijven paardrijden.”

Met de trektocht door de noordelijke provincies wil de amazone geld inzamelen voor DVB Foundation, de stichting die zich volledig inzet voor ruiters met een beperking. Ga hier naar de pagina van de inzamelingsactie van Kruithof.

Bron Facebook Trektocht voor DVB Foundation/DVB Foundation