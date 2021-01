Boerin Steffi en Roel krijgen dochter Sterre

Paardenfokster Steffi Verhagen uit 'Boer zoek vrouw' en haar Roel zijn vrijdagochtend de trotse ouders geworden van dochter Sterre. Haar volledige namen zijn Sterre Yvon Madelon. KRO-NCRV maakte dit vandaag bekend op de website Boer zoekt vrouw.

Steffi vertelt op de website: “We zijn in de wolken met onze prachtige dochter. De bevalling was een rollercoaster, in vier uurtjes was het gepiept. Natuurlijk kon een vernoeming naar Yvon niet uitblijven. Zonder Yvon was Sterre er niet geweest!”

Yvon Jaspers vernoemd

Yvon Jaspers is natuurlijk superblij voor Steffi en Roel en apetrots op de vernoeming “Na een aantal kalfjes, lammetjes en een veulentje is het een ongelooflijke eer dat dit mooie meisje als tweede naam Yvon heeft. Het voelt alsof ik er een nichtje bij heb!” Na het telefoontje van Steffi stapte Yvon dan ook meteen in de auto om Sterre – op afstand – te bewonderen.

Bron KRO-NCRV