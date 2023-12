Boogschieter Siem Budding wint Grand Africa Tournament

De uit Leusden afkomstige Siem Budding heeft afgelopen weekend het Grand Africa Tournament in Pretoria, Zuid-Afrika overtuigend op zijn naam geschreven. Hij deed dat in de relatief onbekende tak van paardensport: boogschieten te paard.

Voor de wedstrijd kreeg Siem Budding het goed getrainde paard van Sylvester van Jacques Horn die met hetzelfde paard ook nog eens de tweede plaats voor zich opeiste.

Tijdens de wedstrijd moesten drie parcoursen worden afgelegd, de Tower90, de Raid235 en de Hunttrack. Op de Tower gaat het erom zoveel mogelijk pijlen op een doel te schieten in het midden van de baan. Op de Raid galopperen ruiter en paard op hogere snelheid door de baan en wordt er één pijl per doel afgevuurd. De Hunttrack is een cross countrybaan, waarbij de deelnemers verschillende 3D doelen moeten zien te raken.

Bron Facebook/Leusder Krant