Brand op Rothenbergers Gestüt Erlenhof: Meerdere paarden overleden

Bij een brand op Gestüt Erlenhof van de familie Rotheberger in Bad Homburg zijn meerdere paarden omgekomen. Ook zijn verschillende paarden het bos ingevlucht. Twee mensen liepen rookvergiftiging op. De schade is enorm meldt de Duitse website Hessenschau. De Rothenbergers zijn zelf op concours in Lier. Ondertussen is bekend geworden dat onder meer Cosmo is gered.

Volgens een woordvoerder van de politie brak vanmorgen om 6.15 uur de brand uit, het vuur was in de rijhal ontstaan. Verschillende paarden stierven in de vlammen. Twee mensen die probeerden de paarden te redden, liepen vergiftigingsverschijnselen op.

De 50 bij 50 meter grote overdekte hal brandde volledig af meldde de woordvoerder van de politie. Het vuur verspreidde zich naar een naastgelegen stalgebouw. Paarden die het bos ingevlucht waren, zijn inmiddels weer gevangen. De schade loopt in de tonnen, zei een politiewoordvoerder.

Het hoofd van de brandweer zei dat het blussen word bemoeilijkt doordat gedeelten van de gebouwen zijn ingestort. De bluswerkzaamheden zullen nog de hele dag duren.

Op de website schrijft de familie Rothenberger zojuist: “We zijn direct uit Lier naar huis gereden. Het staat vast dat we een groot deel van ons levenswerk zijn verloren: onze rijhal, onze stal, een aantal jonge paarden en pensionaris. Sonke en Sanneke zijn op de brand opmerkzaam gemaakt toen de hond aansloeg. Sönke kon Cosmo in de stal van de familie Krause onderbrengen en ook Goldi redden. Verschillende paarden zijn gewond geraakt. Sanneke ligt met een rookvergiftiging in het ziekenhuis, maar het gaat haar naar omstandigheden goed.”

De Rothenbergers waren op het CDI in Lier waar gisteren Semmieke de Young Riders landenproef won.

Bron Hessenschau