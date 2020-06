Brand verwoest paardenstal, paarden gered

In het Noord-Duitse Osterby is zondag op maandagnacht een grote brand uitgebroken in een paardenstal. Het gebouw is volledig in de as gelegd, maar de paarden konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

De brand is volgens het persbericht van de brandweer net voor 3 uur uitgebroken in de paardenstal in het Schleswig-Holsteinse Osterby. Er werden rond de honderd brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen en het duurde tot 7 uur voordat de brand geblust was.

In de wei

De tien paarden, die in het stallengebouw stonden, konden in veiligheid worden gebracht. Zij zijn in een naastgelegen weiland gezet.

Onderzoek

De oorzaak van de brand is nog niet bekend en het is ook nog onduidelijk wat de schade van de brand is. Er is een onderzoek ingesteld.

Bron: St.Georg