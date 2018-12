Brandweer bevrijdt paard van brug

Op een bruggetje in een bosgebied nabij de Oude Bochholtsebaan in Winterswijk is gistermiddag een paard uitgegleden en vast komen te zitten. Het dier kwam hierbij klem te zitten met een been en moest door de brandweer worden bevrijdt.

De brandweer kreeg de melding even na drie uur en trof terplekke een paard aan dat op een bruggetje was uitgegleden en in een spagaat was belandt. Hierdoor kwam het beest vast te zitten en kon niet meer opstaan. Een dierenarts heeft het dier ter plekke verdoofd en behandeld. Met een brand slang van de brandweer werd het paard uiterst voorzichtig van de brug getrokken en versleept naar een wat grotere plek waar het dier kon bijkomen en weer opstaan.

Brug mogelijk glad

Hoe het paard heeft kunnen uitglijden is niet bekend. Mogelijk was de brug glad of is het dier ergens van geschrokken. Nadat het dier behandeld was en weer was bijgekomen van de verdoving, kon deze weer terug naar waar het dier thuis hoort.

