Brandweer in actie voor in zwembad gevallen paard

De Maurikse brandweer moest afgelopen zaterdag in actie komen om een paard uit een zwembad te redden. Het paard kon volgens een bericht in de Gelderlander in de buurt van het zwembad komen doordat er een hek was open gewaaid.

“Het paard heeft over het zeil proberen te lopen, dat over het zwembad gespannen was, maar het dier zakte daar doorheen”, zo meldde de brandweer.

Om het dier te redden hebben brandweerlieden een toegangsweg voor een kraan door de tuin gezaagd. Met hulp van de kraan en met enkele banden kon het paard op het droge gezet worden. “Gelukkig niet gewond”, liet de brandweer weten op facebook.

Bron: Gelderlander