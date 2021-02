Brandweer roept hulp Horse Rescue Team in voor reddingsactie

In Wageningen moesten gisterochtend hulpdiensten in actie komen om een paard te helpen, dat in de wei lag en niet meer overeind kon komen. Omdat het voor de brandweer te drassig was en er teveel sneeuw lag om dichtbij het paard te kunnen komen, hebben zij de hulp ingeroepen van Horse Rescue Team Nederland.

“Zij gaven ons vanaf de zijlijn tips om het dier weer overeind te krijgen’’, vertelde een woordvoerder van de brandweer aan de Gelderlander. Dat was geen gemakkelijke opgave, omdat het dier niet alleen groot, maar ook al wat meer op leeftijd is.

Shovel

Met de hulp op afstand van Horse Rescue Team Nederland en een shovel, die toevallig op een manege in de buurt stond kon het paard met een hijsbroek weer op zijn benen geholpen worden.

Het paard is na afloop door een dierenarts nagekeken en mocht later weer terug de wei in.

Bron: Gelderlander