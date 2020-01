Britse ruiters springen in de bres om Australiërs te helpen

De aanhoudende bosbranden in Australië hebben niet alleen miljoenen koala's en kangoeroe's het leven gekost, maar hebben ook stallen verwoest. Meerdere Britten proberen daar geld voor in te zamelen. Mike Etherington-Smith, voorzitter van de Britse Eventingsport, zamelt geld in om te kunnen doneren aan de Australische Hippische Federatie. "We zien allemaal hoe verschrikkelijk de situatie daar is en het zou fijn zijn als wij als ruiters de paardeneigenaren daar kunnen ondersteunen."

De Facebook-groep ‘We support Australia charity auction‘ had afgelopen maandag meer dan 4.000 leden en veilt onder andere dekkingen van goedgekeurde hengsten, lessen en paard-gerelateerde producten. Daarnaast heeft Dressage Online, waar ruiters video’s van proeven kunnen uploaden om te laten beoordelen, deze maand een Charity Class opgericht. “Je moet je medemensen in deze verschrikkelijke tijd bijstaan. Hoe meer hoeven op de middellijn, hoe beter”, aldus een woordvoerder.

Bron: Horse & Hound