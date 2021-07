Britt Dekker commentator paardensport bij RTL

Britt Dekker is uitgenodigd door Humberto Tan om commentaar te geven op de paardensport tijdens de Olympische Spelen. De presentator vroeg Britt tijdens zijn RTL-talkshow of ze tijdens de Spelen wil aanschuiven in zijn praatprogramma.

RTL Boulevard schrijft op de website dat Britt Dekker zich in de talkshow van Humberto Tan afvraagt of ze het echt een goed idee vinden, “Willen jullie het echt over paarden hebben?”, zegt Dekker.

Gedroomde gast

Humberto verzekerde haar dat hij haar graag ziet aanschuiven om commentaar te geven op de paardenwedstrijden in Tokio. “Ik zou het heel leuk vinden om hier met jou na te praten.” Volgens de presentator is ze de gedroomde gast, omdat de presentatrice zelf ook al heel veel van paarden weet.

‘Ik app je wel’

Britt gaat erover nadenken, zei ze na afloop tegen Humberto. De presentatrice, die eigenlijk bij SBS6 zit, denkt dat het geen probleem moet zijn als zij geregeld bij een RTL-programma aanschuift. “We gaan binnenkort toch allemaal samen. Ik app je wel.”

Bron RTL Boulevard