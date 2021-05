Britt Dekker opgelucht: geen naheffing om paard

George (v. Datil VII), het paard dat Britt Dekker mag berijden in ruil voor de programma’s die ze de afgelopen jaren bij Talpa maakte, leidt niet tot een naheffing van de belastingdienst. Dat onthulde de presentatrice dit weekend in De Telegraaf.

”Uiteindelijk was er niks aan de hand”, bevestigde Dekker een de situatie rondom haar oogappel George, het paard waarmee ze dit jaar op het Nederlands Kampioenschap hoopt te rijden. Daarbij gaf ze aan dat Talpa Network haar heeft gevraagd niks meer over de kwestie te zeggen.

Vraagtekens

In januari veroorzaakte Dekker zelf een relletje door in het programma Media inside te vertellen dat de belastingdienst vraagtekens had geplaatst bij de betaling in de vorm van een paard. In de paardenwereld is het gebruikelijk dat talentvolle amazones op het paard van een investeerder rijden, omdat de beste paarden tonnen waard zijn en niet alle amazones dit zelf kunnen betalen.

Bron: De Telegraaf