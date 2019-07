Britt Dekker’s Vito vroegtijdig met pensioen: ‘Een paard heb je voor het leven’

Vito, de twaalfjarige ruin van Britt Dekker, moet vervroegd met pensioen. De ruin gleed een aantal maanden geleden uit in de wei en kreeg daarna een periode rust. Hoewel het herstel zich vrij snel aandiende, kwam hij niet helemaal terug op zijn oude niveau. Uit verder onderzoek bleek dat Vito te weinig gewrichtsvloeistof aanmaakt.

Gewrichtsvloeistof zit tussen het bot en de pees en zorgt ervoor dat je soepel kan bewegen. “Hij mag nooit meer mee op shows en nooit meer mee op wedstrijd”, laat Dekker weten.”Hij gaat nu vervroegd met pension, op een hele leuke plek en met heel veel rust zit de kans er volgens de dierenarts zelfs in dat het iets beter gaat worden en hij af en toe een lekker buitenritje mag maken.”

Hart gestolen

“Vito stond bij mij op stal en ik nam hem een keer mee naar Horse Event voor een show, toen heeft hij mijn hart gestolen”, vertelt Dekker over de ruin. “Toen heb ik tegen zijn eigenaar gezegd: ‘Als je hem ooit verkoopt, moet je mij het als eerste laten weten’. Een week later was hij van mij”, vervolgt ze enthousiast. “Het is echt een heel lief paard en ik ben van: een paard heb je niet voor even, maar voor het leven.”

Bron: Horses.nl/Instagram