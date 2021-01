BWP en Zangersheide hengst Inonstop van ’t Voorhof overleden

De Zwitserse springruiter Arthur Da Silva maakte op social media bekend dat zijn Inonstop Van ’t Voorhof (Nonstop x Fortuin Z) is overleden. De BWP-hengst die ook bij Zangersheide en AES was goedgekeurd werd slechts twaalf jaar. De oorzaak van het overlijden is niet bekend.

Inonstop van ’t Voorhof werd in 2008 in België geboren bij Frans Voeten in Rijkevorsel. In 2013 debuteerde Julien Denaeyer met de hengst in de internationale piste. Vrij kort daarna kwam de zoon van Nonstop via Henk Clabots bij Patrick Spits.

Teampaard

Arthur da Silva nam in 2016 de teugels van Inonstop over. Vlak na hun debuut werd het paar tweede in Sires of the World in Lanaken. De hengst groeide uit tot een verdienstelijk Grand Prix-paard. Door de goede prestaties werd Da Silva met Inonstop eerste reserve van het Zwitserse team voor Tryon.

Naar Amerika verkocht

In december 2019 werd Inonstop naar Amerika verkocht. Begin 2020 reed de Amerikaanse Chloe Field een aantal wedstrijden met de hengst. Maar de hengst kwam weer terug naar Europa en Da Silva klom werd weer zijn vaste ruiter. Eind november liep het paard zijn laatste parcoursen in Vejer de la Frontera.

