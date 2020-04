BZV-avontuur ten einde voor Braat: ‘Het is heel erg zuur’

Vorige week was er sprake van een onverwachte wending bij het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw. Boerin Annemiek stuurde allebei haar logees, waaronder springruiter en hengstenhouder Erik Braat, naar huis. Terwijl het toch echt de bedoeling was dat er eentje over zou blijven. Deze week zagen de kijkers hoe presentatrice Yvon Jaspers met gierende banden naar Drenthe reed om te proberen te redden wat er te redden viel. Ondertussen deed paardenopfokker Geert Jan een poging om een harem te stichten. Hij had alvast een theedoek op zijn hoofd gezet.

Hoewel boerin Annemiek en Erik Braat elkaar duidelijk leuk vinden, hadden ze vorige week binnen twee minuten besloten dat de afstand tussen hun bedrijven onoverkomelijk zou zijn. Iets dat ze al voor de logeerweek hadden kunnen bedenken. Jaspers onderwerpt Braat bij aankomst dan ook direct aan een strenge ondervraging. “Ik ga naar huis” aldus Braat, “we kwamen tot conclusie dat we elkaar wel leuk vinden, maar dat het in de toekomst moelijk wordt.” “Hoe lang hebben jullie nou precies over die obstakels gepraat?” wil de presentatrice weten. Waarop Braat moet toegeven dat dit pas in het laatste half uur aan de orde kwam en dat dat inderdaad nog niet zo lang is. “Het blijft wel lastig, ik had er anders wel voor willen gaan.”

‘Het is alles wat ik heb’

De springruiter laat zich toch maar even terugsturen naar Annemiek in de stal, waar wel enige apen uit mouwen komen. De boerin is voor het eerst in de serie in tranen: “Ik vind het wel heel erg dat je weggaat. Maar ik ben een kind van gescheiden ouders en ik heb geleerd dat je niet teveel van jezelf op moet geven. Dat werkt niet. Deze boerderij is alles voor mij.” Braat respecteert haar besluit en komt tot de conclusie dat ze zichzelf al overtuigd heeft. Al constateert hij wel: “We zijn wel een beetje sukkels dat we het er niet eerder over gehad hebben.” Presentatrice Yvon Jaspers is overduidelijk zwaar teleurgesteld. Braat: “Ik kan haar niet dwingen, het zit in haar hoofd zo en dan kan ik wel praten wat ik wil, maar het verandert er niet van.”

‘Ik had de boel wel achter willen laten’

Jaspers en boerin Annemiek besluiten bij een kopje thee dat ze nog maar eens in de 620 andere brieven zullen duiken als de emoties wat gezakt zijn. Erik Braat vertelt in een interview op de website van Boer zoekt Vrouw dat hij wel degelijk teleurgesteld is en ook best bereid zou zijn geweest om te verhuizen. “Ja, wat een verhaal! Het is echt wel heel erg zuur. Je vindt haar superleuk, en zij vindt dat ook. We hadden dat echt anders kunnen doen, voor mij had het niet stuk hoeven lopen op de praktische zaken. Ik had de boel wel achter willen laten, als ik daar in de buurt iets op had kunnen starten voor mezelf. Ik weet niet of dat ooit goed komt. We zien wel.”

Paardenopfokker Geert Jan kan niet kiezen

Geert Jan, paardenopfokker en parttime frietboer uit Noord Holland, is een boer die inmiddels bekend staat om zijn bijzondere uitspraken en outfits. Hij nam in de aflevering van deze week quality time met Jacqueline, om haar beter te leren kennen. Tijdens het koken vraagt hij haar onder meer of ze van zoenen houdt, want dat vindt hij belangrijk. Bij het avondeten is ook de andere logé, Nadine, weer van de partij. Nadat de boer eerder zijn gasten verrastte met een roze konijnenpak, komt hij dit keer binnen in een Arabische ‘jurk’ met een rode theedoek om zijn hoofd. “Ik vind dat het tijd wordt om jullie kennis te laten maken met mijn tweede nationaliteit” aldus Geert Jan. “Willen jullie toetreden in mijn harem? Ik zal je overladen met kamelen.”

Oke dames, jullie mogen kiezen, het konijnenpak of onderdeel worden van Geert-Jan z’n harem…. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/Jz7FA2Ah4z — Hond van Yvon (@HondvanYvon) April 19, 2020

Dat het niet helemaal een grap is blijkt wat later in de aflevering, als Geert Jan nogal geëmotioneerd is na een wijnproeverij met zijn “twee bloedmooie vrouwen”. Ze zijn alletwee heel leuk en alletwee hebben ze liefde voor mij”, zegt Geert Jan in tranen. “Ik zou ze het liefste alletwee onder m’n arm meenemen. Ik kan echt niet kiezen. Dan kies ik maar niemand.”

Opgelicht?

Hoe dit afloopt gaan we volgende week beleven, al had tijdschrift Story eerder een verhaal dat de opfokker voor duizenden euro’s is opgelicht door de vrouw van zijn keuze en inmiddels een rechtszaak aangespannen heeft tegen de vrouw. Of dat klopt en wie van de twee dat is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Bron: Horses.nl