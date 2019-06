Carrière-switch voor Yannick Janssen van Grunsven of Guardian S?

Tot nu toe was Yannick Janssen-van Grunsven vooral actief als springruiter, maar met de foto die Anky van Grunsven vandaag op facebook postte, zou daar wel eens verandering in kunnen komen.

Met de tekst: ‘Guardian en @yannickvangrunsven.Gaat hij dressuur rijden?’ plaatste Anky een foto van haar zoon op de KWPN-hengst Guardian S (v. Bodyguard Moorland).

Carrière-switch

Hoewel Yannick met dressuurzadel en stang en trens op de hengst zit, wordt er op facebook ook veelvuldig gevraagd of de hengst misschien voortaan in de springring in actie zal komen.

Bekende dressuurouders

Yannick zou niet de eerste zijn, die als kind van bekende dressuurouders switcht van de spring- naar de dressuurring. Sönke Rothenberger verruilde zijn springzadel voor een dressuuruitvoering toen hij Cosmo (v. Van Gogh) ging rijden, dus wie weet.

Bron: Horses.nl/FB