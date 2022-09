Centraal-Amerikaanse Spelen geannuleerd na schorsing van Guatemala door IOC

De Midden-Amerikaanse Sportorganisatie (ORDECA) heeft maandag besloten de twaalfde Centraal-Amerikaanse Spelen, die van 27 oktober tot 13 november in Costa Rica en Guatemala waren gepland, af te gelasten wegens de schorsing van Guatemala door het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het uitvoerend comité van ORDECA “heeft besloten de XIIe editie van de Centraal-Amerikaanse Spelen die gezamenlijk (tussen) Guatemala en Costa Rica worden georganiseerd, te annuleren”, aldus de organisatie in een verklaring. Het besluit werd genomen “gezien de bestuurssituatie die de normale werking van het Nationaal Olympisch Comité van Guatemala beïnvloedt in overeenstemming met het Olympisch Handvest en gezien de administratieve en financiële onzekerheid die een dergelijke situatie met zich meebrengt”, voegde het eraan toe.

Externe inmenging

Het IOC heeft donderdag het Olympisch Comité van Guatemala, dat al bijna een jaar wordt geconfronteerd met een geschil bij de verkiezing van zijn leiders, opgeschort wegens externe inmenging. De plaatselijke justitie heeft het geschil in onderzoek. De schorsing gaat op 15 oktober in.

De Midden-Amerikaanse wedstrijd maakt deel uit van de regionale cyclus richting de Olympische Spelen van Parijs in 2024, die ook de Central American and Caribbean Games in El Salvador en de Pan American Games in Chile omvat. De laatste twee Spelen worden volgend jaar worden gehouden.

