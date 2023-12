Chakaria’s grootvader Cellestial (29) overleden

De hengst Cellestial (v.Cantus) leeft niet meer. De schimmelhengst, grondlegger van het Schmidt hengstenstation in Neu Benthen, is 29 jaar oud geworden. Hij heeft zich ruim bewezen in de fokkerij en was onder meer de grootvader van DSP Chakaria, de merrie die goud won op de Europese Kampioenschappen onder André Thieme.

Als jong paard kwam Cellestial onder het zadel van Heiko Schmidt. De twee kwalificeerden zich voor de Duitse kampioenschappen voor vijf- en zesjarige springpaarden, waarbij ze beide keren doordrongen tot de finale. Op zevenjarige leeftijd won de schimmelhengst al wedstrijden op gevorderd (S) niveau en werd in 2001 gelicentieerd. Ook internationaal heeft hij vaak in de voorhoede gestaan onder verschillende ruiters.

Dekhengst

Cellestial bewees al snel zijn kwaliteiten als dekhengst in de fokkerij. Onder zijn 35 goedgekeurde zonen springen de twee internationaal succesvolle zonen van Contender-dochter Cora eruit: Chap I maakte naam als vader van André Thieme’s Europees Kampioen DSP Chakaria. Chap II, die zes jaar jonger was, werd gereden door Rolf Göran Bengtsson, die zelf ook korte tijd in het zadel van Cellestial had gezeten.

Maar ook al in de jaren voor zijn licentie leverde hij internationale geklasseerde paarden, zoals de Bundeschampionat-finalist Coco 135 en de Mecklenburgse kampioensmerrie Clementine (later Colombia).

Bron: Horses.nl/ Zuechterforum