CHIO Aachen CAMPUS: jeugd, onderwijs, topsport, training en digitale ontwikkeling

365 dagen per jaar CHIO Aken - dat is het idee achter de CHIO Aachen CAMPUS. De infrastructuur op het traditionele wedstrijdterrein zou net zo intensief gebruikt moeten worden als de bestaande knowhow en netwerken. De campus, opgedeeld in verschillende vakgebieden, de zogenaamde 'clusters', moet de hippische sport in zijn geheel stimuleren.

Er worden vijf clusters opgestart: topsport, onderwijs, jeugd, opleiding en digitaal. De velden maken duidelijk dat het niet alleen om topsport gaat, maar ook om digitale ontwikkelingen, innovaties en nieuwe ideeën, training, promotie van jongeren en amateur- en amateursport. “Hiervoor gebruiken we de internationale uitstraling van het CHIO Aken, de bestaande infrastructuur, onze knowhow en onze netwerken”, legt Stefan Knopp, hoofd van het CHIO Aachen CAMPUS, uit.

Jos Lansink en Isabell Werth

Jos Lansink en Isabell Werth zijn benaderd als hoofdcoaches voor het topsportcluster. De bedoeling is jonge topsporters te begeleiden op weg naar de topsport. Via dit cluster kunnen ook beurzen worden toegekend.

Paardensportfotografen

De training omvat een breed scala aan onderwerpen: “We hebben het over een breed scala aan educatieve mogelijkheden. Dit kan een samenwerking zijn met universiteiten of verenigingen, maar ook met ’s werelds beste paardensportfotografen voor fotoworkshops. De kern van de CAMPUS is om jongeren in een vroeg stadium te betrekken”, aldus Stefan Knopp.

Bron Spring-reiter.de