Chloe Reid’s eerste internationale paard Toulon overleden

De door de familie Rottink uit Bentelo gefokte KWPN'er Toulon is twee dagen geleden overleden. De zoon van Murano was het eerste internationale paard voor de Amerikaanse amazone Chloe Reid. Op Instagram schreef Reid dat haar lieve 'Tu Tu' was overleden, hij is negentien jaar geworden.

Chloe Reid was nog geen vijftien jaar oud toen Toulon (Murano x Voltaire) bij haar opstal kwam. Hij bracht haar onder meer naar de vijfde plaats in het Noord Amerikaanse junioren kampioenschap. Reid op Instagram: “Dank je dat je me van mijn eerste Junioren rubrieken naar mijn eerste Young Riders kampioenschap, mijn eerste Grand Prix’ en mijn eerste Nations Cup heb gebracht. Je hebt me veel gelukkige herinneringen gegeven die ik altijd zal koesteren. Je kunt nu samen met Cody zijn.” Vorig jaar moest Reid afscheid nemen van haar andere topper, Codarco. De Ier overleed plotseling aan een tumor.

Toulon komt uit de Voltaire-merrie Naomi die ook onder meer het 1,50m-paard Everglade bracht. De schimmelruin van Clinton kwam in het nieuws vanwege een wanvertoning van zijn toenmalige ruiter Ben Talbot. Sindsdien zit de Britse Jaime Marsh in het zadel.

Bron Instagram/Horses.nl