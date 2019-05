ClipMyHorse.tv ‘Op de koffie bij’ Rob Ehrens

ClipMyHorse.tv trapte de serie 'Op de koffie bij...' af met Zoï Snels bij Team Nijhof en ging verder met een bezoek aan Frank Schuttert, Daniëlle van Mierlo en Dinja van Liere. ClipMyHorse.tv gaat in Duitsland al enige jaren op bezoek bij onder andere topruiters met de serie 'Zu gast bei'. Die serie is met ingang van dit jaar ook naar Nederland gekomen en volgende week dinsdag geeft Rob Ehrens een kijkje in zijn leven.

Ehrens behaalde zelf Grand Prix-overwinningen in o.a. Hickstead en Amsterdam en onder zijn toeziend oog behaalde de Nederlandse equipe goud op de Wereldruiterspelen van 2006 in Aken en 2014 in Normandië.

De uitzending van Clipmyhorse.tv begint dinsdag 21 mei om 20:00 uur en is zowel via Facebook als via Clipmyhorse.tv te volgen.

Bron: Horses.nl