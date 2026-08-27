37 dressuurtalenten onder de hamer tijdens Veulenveiling Prinsjesdag

De kampioenen van morgen beginnen bij een goed veulen. Op zaterdag 5 september staat De Droomhoeve in Grootebroek volledig in het teken van de dressuurfokkerij tijdens Veulenveiling Prinsjesdag. Een collectie van 37 zorgvuldig geselecteerde dressuurveulens komt deze avond onder de hamer van veilingmeester Koen Olaerts. Veulens met uitstraling, beweging en pedigrees waarin de internationale dressuursport nadrukkelijk is verankerd.

Jaarlijks gaat Veulenveiling Prinsjesdag op zoek naar veulens die alles in zich hebben om uit te groeien tot succesvolle sportpaarden. Ook voor de editie van 2026 stond sportaanleg centraal tijdens de selectie. De selectiecommissie lette daarbij niet alleen op beweging en exterieur, maar nadrukkelijk ook op afkomst, moederlijn en de prestaties die binnen de familie zijn neergezet.

Het resultaat is een collectie van 37 dressuurveulens waarin bewezen sportgenen worden gecombineerd met de nieuwste generatie dressuurhengsten. Achter veel van de veulens gaan sterke moederstammen schuil waaruit al succesvolle sportpaarden, goedgekeurde hengsten en internationale dressuurpaarden voortkwamen.

Sterke sportgenen in de collectie

Verschillende pedigrees in de collectie van dit jaar springen direct in het oog. Zo komt er een V-Power-nakomeling uit de directe stam van Perfect Ritme onder de hamer. Ook wordt een Radetsky H-veulen uit de Grand Prix-merrie Esther SVN aangeboden: een pedigree waarin de link met de sport rechtstreeks via de moeder wordt gelegd.

Radetsky x Voice

Daarnaast maakt een veelbelovende nakomeling uit de moeder van Mauro Turfhorst deel uit van de collectie. Daarmee biedt Veulenveiling Prinsjesdag opnieuw interessante kansen voor kopers die niet alleen kijken naar het individuele veulen, maar ook veel waarde hechten aan een bewezen sportstam.

Deze veulens zijn slechts enkele voorbeelden uit de 37-koppige collectie, waarin interessante jonge hengsten en gevestigde verervers worden gecombineerd met sterke moederlijnen. Een collectie samengesteld met één duidelijke ambitie: talent voor de dressuursport van morgen een podium geven.

V-Power x Sezuan

Bekijk de collectie

De volledige collectie is te bekijken via de website van Veulenveiling Prinsjesdag. De veiling op 5 september van dichtbij beleven? Reserveer dan een VIP-arrangement inclusief eten en geniet in een sfeervolle setting van de veiling. VIP-plaatsen zijn eveneens via de website te reserveren.

Veulenveiling Prinsjesdag – Dressuurveiling

Zaterdag 5 september 2026

De Droomhoeve, Grootebroek