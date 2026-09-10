43 veelbelovende springveulens onder de hamer op Veulenveiling Prinsjesdag

Op dinsdag 15 september staat het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo volledig in het teken van de springsport en fokkerij. Veulenveiling Prinsjesdag presenteert er een zorgvuldig geselecteerde collectie van maar liefst 43 springveulens. Een collectie waarin sport, kwaliteit en sterke moederlijnen samenkomen en die volop kansen biedt voor fokkers, sportliefhebbers en investeerders.

Veulenveiling Prinsjesdag behoort al jarenlang tot de toonaangevende veulenveilingen van Nederland. Ook voor de springeditie van 2026 heeft de selectiecommissie gezocht naar veulens die beschikken over de eigenschappen die nodig zijn voor de moderne springsport. Atletisch vermogen, uitstraling, correctheid en sterke genetica vormden daarbij belangrijke uitgangspunten.

43 springtalenten voor de toekomst

De collectie van 43 springveulens biedt een interessante mix van bewezen bloedlijnen en de nieuwste generatie veelbelovende springhengsten. Daarbij is niet alleen gekeken naar de vaderlijn, maar juist ook naar sterke moederstammen waarin prestaties op het hoogste niveau van de internationale springsport stevig zijn verankerd.

Daarmee biedt de collectie volop mogelijkheden voor iedereen die op zoek is naar een toekomstig sportpaard, fokkerijtalent of interessante investering. Op dinsdag 15 september krijgen de veulens in Ermelo de kans om zich nog eenmaal aan het publiek te presenteren voordat de hamer valt.

Ontmoet fokkers, liefhebbers en sportmensen in Ermelo

De veiling bij het Nationaal Hippisch Centrum is meer dan alleen het moment waarop de veulens onder de hamer komen. Prinsjesdag brengt ieder jaar fokkers, eigenaren, ruiters, investeerders en liefhebbers uit binnen- en buitenland samen. Een avond waarop de Nederlandse fokkerij en de internationale springsport elkaar ontmoeten en waar mogelijk de eerste stap wordt gezet richting de kampioenen van de toekomst.

Wie de veiling van dichtbij en in een sfeervolle setting wil beleven, kan kiezen voor een VIP-arrangement. Vanuit de VIP hebben gasten uitstekend zicht op de presentatie en veiling en is er alle gelegenheid om samen met relaties, vrienden en andere liefhebbers van de springsport van de avond te genieten.

VIP-plaatsen voor dinsdag 15 september zijn te reserveren via de website van Veulenveiling Prinsjesdag. Ook de volledige collectie van 43 springveulens is daar te bekijken.

Praktische informatie

Veulenveiling Prinsjesdag – Springveulens

Datum: dinsdag 15 september 2026

Locatie: Nationaal Hippisch Centrum, Ermelo