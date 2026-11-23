Topsportpaarden ontstaan niet in de veilingring. Hun verhaal begint al jaren eerder, met weloverwogen fokkerijbeslissingen, generaties bewezen bloedlijnen en de expertise om uitzonderlijk talent te herkennen. Op zaterdag 12 december 2026 presenteert de 47e editie van de Performance Sales International (P.S.I.) Auction in het Duitse Ankum 52 veelbelovende jonge paarden: 26 dressuurpaarden en 26 springpaarden. Alle paarden zijn geselecteerd vanuit de ambitie die P.S.I. al meer dan vier decennia kenmerkt: de kampioenen van morgen voortbrengen. De traditionele P.S.I. Gala op vrijdag 11 december vormt het feestelijke en prestigieuze startschot van de veiling.

De collectie van 2026 weerspiegelt de fokfilosofie van oprichters Paul Schockemöhle en Ullrich Kasselmann. Hun niet-aflatende streven naar kwaliteit en prestaties heeft P.S.I. gemaakt tot een van de meest gerespecteerde namen in de internationale handel in sportpaarden. De resultaten spreken voor zich: paarden die via P.S.I. zijn verkocht, hebben herhaaldelijk bewezen op het hoogste niveau te kunnen presteren. Ook tijdens de FEI-wereldkampioenschappen in Aken 2026 werd dat succes opnieuw overtuigend onderstreept.

Waar toekomstige kampioenen hun oorsprong vinden

Wat P.S.I. onderscheidt, is de uitgebreide kennis die achter ieder aangeboden paard schuilgaat. Wanneer een jong talent in Ankum de veilingring betreedt, hebben Schockemöhle en Kasselmann zich al grondig verdiept in zijn achtergrond en potentieel.

Op de stoeterijen Lewitz en Osthoff hebben tientallen jaren van strategische fokkerij de genetische basis gelegd voor toekomstige P.S.I.-sportpaarden. Bewezen moederlijnen worden zorgvuldig gecombineerd met hengsten die niet alleen vanwege hun populaire afstamming worden geselecteerd, maar vooral vanwege de kwaliteiten die hun nakomelingen in de internationale sport hebben laten zien.

Het doel is helder: gezonde, goed rijdbare paarden fokken met het talent, het karakter en het atletisch vermogen om een succesvolle carrière op het hoogste niveau op te bouwen. Van de fokkerij en opfok tot de professionele opleiding staat iedere fase in het teken van die ambitie.

Ook de collectie van 2026 zet deze traditie voort. Kopers krijgen de gelegenheid om zorgvuldig geselecteerde jonge sportpaarden aan te schaffen, met daarachter de kennis en internationale staat van dienst van twee van de invloedrijkste paardenmensen in de sport.

Dressuur: uitmuntende afstammingen met Grand Prix-potentieel

De dressuurcollectie omvat enkele van de meest aansprekende bloedlijnen uit de moderne dressuurpaardenfokkerij. Tot de vaders behoren onder anderen Fürst Zonik, Fürst Jazz, Dynamic Dream en Total Hope.

Bijzonder interessant zijn de verwantschappen met reeds gevestigde sportpaarden. Onder de 26 dressuurpaarden bevinden zich naaste verwanten van Christoph Koschels Grand Prix-paard Destare en Bundeschampion Saniola. Ook zijn er paarden met verwantschap aan Forza RS2 van Marieke van der Putten en het opkomende Grand Prix-talent Force Majeure van Yara Reichert.

Daarnaast maakt een volle broer van de keurhengst Grey Tonic deel uit van de collectie. Daarmee biedt de selectie een bijzondere combinatie van kwaliteit, beweging en potentieel.

Springpaarden: kampioensgenen en uitzonderlijk atletisch vermogen

Ook de 26 jonge springpaarden hebben veel te bieden. De collectie omvat nakomelingen van de overleden Chacoon Blue, Diaron OLD, diens zoon Diablue PS en de bewezen vererver Conthargos.

Verschillende jonge paarden zijn nauw verwant aan internationaal succesvolle springpaarden. Zo is er een halfbroer van Chacco Volo, die onder Adrian Whiteway teambrons veroverde tijdens de FEI-wereldkampioenschappen springen van 2026. Ook maakt een goedgekeurde hengst deel uit van de collectie waarvan de moeder een halfzus is van Chatolinue PS, het paard waarmee Cian O’Connor in Aken aan de start verscheen.

Verder omvat de selectie een halfzus van Canbella Blue PS, het Grand Prix-paard van O’Connor, en een opvallende zoon van de vijfsterrenmerrie Chacstara.

Samen onderstrepen deze paarden de kracht van het P.S.I.-fokprogramma, waarin vermogen, techniek en atletisch vermogen worden gecombineerd met de eigenschappen die nodig zijn om op internationaal niveau te presteren.

De volledige collectie van de P.S.I. Auction 2026 is inmiddels te bekijken via www.psi-auktion.de. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen voor informatie over de aankoopmogelijkheden en het uitproberen van de paarden.

Belangrijke data

47e P.S.I. Auction

Zaterdag 12 december 2026 | Ankum, Duitsland

P.S.I. Gala

Vrijdag 11 december 2026 | Ankum, Duitsland

Live presentatie van de dressuurcollectie

Zaterdag 5 december 2026 | Ankum, Duitsland