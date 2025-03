Aanstaande zaterdag hengstenshow bij Reesink Stallions in Eibergen

Aanstaande zaterdag, 22 maart, is iedereen van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse hengstenshow van Reesink Stallions. Het belooft een indrukwekkende middag te worden met tophengsten en geweldige amazones/ruiters. Bent u een gepassioneerd fokker en bent u opzoek naar een hengstenkeuze voor dit jaar? Dan mag u onze show niet missen!

Fokkers en liefhebbers zijn welkom op de locatie in Eibergen of kunnen de show live volgen op Clip My Horse. Het belooft opnieuw een fantastische show te worden boordevol fokkerij en sport met een variatie aan tophengsten.

Premie- en kampioenshengsten

Vierentwintig hengsten zullen zaterdag worden gepresenteerd, van stempelhengst Füchtels Floriscount OLD tot nieuwe, jonge interessante hengsten. Maar liefst vijf driejarige premiehengsten worden deze middag aan u voorgesteld. Waaronder natuurlijk de Westfaalse Kampioen Vuelta, die onder het zadel wordt voorgesteld door niemand minder dan Dinja van Liere. Ook zal Red Viper, Wereldkampioen vijfjarige dressuurpaarden, zijn kwaliteiten laten zien. Oldenburger Hauptprämienhengst Fiji, top-vererver McLaren OLD en verrichtingstopper Security zullen uiteraard ook aanwezig zijn op deze hengstenshow.

Naast de hengsten van Reesink Stallions, zullen er ook een aantal hengsten van Hengststation Mathieu Beckmann voorgesteld worden. Daarnaast worden er een aantal nakomelingen getoond. Het geheel zal voorzien worden van vakkundig commentaar door Inge Workel, Dirk Willem Rosie, Eugene Reesink en Laurens van Lieren.

Deuren openen om 12.30u

Wij kijken ernaar uit u welkom te heten op onze locatie in Eibergen en onze hengstencollectie van 2025 aan u te presenteren! De hengstenshow wordt binnen gehouden en het belooft een mooie middag te worden vol inspiratie, kwaliteit en hengstenpower. Het voltallig team van Reesink Stallions staat klaar om u een gezellige middag te bezorgen! De deuren van de stallen gaan om 12.30 uur open, de show begint om 14.00 uur.

U vindt ons aan de Molenweg 12, 7151 HA, Eibergen.

De entree is gratis en koffie of thee staat voor u klaar. Uiteraard is er ook aan de innerlijke mens gedacht.

Tot zaterdag!

Bron: Persbericht