Besparen = meer winst; slimme tips voor paardenondernemers

Waarom onderneem je? Voor veel mensen begint het met passie: voor paarden, voor vrijheid, voor het vak. Maar uiteindelijk moet het ook iets opleveren. En dan hebben we het niet alleen over voldoening, maar ook over winst. Want winst betekent ademruimte, investeren in kwaliteit en rust in je hoofd.

In de paardenwereld draait alles om passie, vakmanschap en doorzetten. Ook dan moet een bedrijf financieel gezond zijn om te blijven bestaan. Slimme keuzes maken, weten waar je geld blijft en op tijd schakelen: dát maakt dat hard werken ook succesvol ondernemen wordt.

Slim ondernemen loont

Hard werken loont, zeggen ze. Maar dat klopt niet helemaal. Wie zijn doelen écht wil bereiken, moet ook strategisch denken en slimme keuzes maken. In je bedrijfsvoering en zeker ook op zakelijk en fiscaal gebied.

Veel ondernemers merken op een gegeven moment dat het bedrijf toch niet zoveel oplevert als gehoopt. En dat terwijl ze dag in dag uit alles geven – voor hun klanten, hun paarden en hun bedrijf. Vaak zit winst niet in harder werken, maar in slimmer ondernemen. Een betere structuur, een scherpe blik op je kosten, inkomsten, btw en op het juiste moment investeringen doen.

Van 21% btw naar slimme winst

Neem bijvoorbeeld een stalhouder die alles onder één btw-tarief rekende. In haar maandprijs zat alles inbegrepen: voeren, mesten, dekens op en af, in de stapmolen zetten, weidegang. Ze dacht dat het gewoon zo hoorde. Maar doordat ze alles belaste met 21% btw, droeg ze veel meer belasting af dan nodig.

Ze zorgt vanzelfsprekend goed voor haar paarden: dagelijks in groepjes de wei in, voldoende beweging en persoonlijke aandacht. En juist dat gaf ruimte om anders te factureren. Door een slimme verdeling van haar diensten kon een groot deel van de omzet tegen een lager btw-tarief – of zelfs zonder btw – worden gefactureerd.

Samen met haar coach keek ze ook naar de werkelijke kostprijs per stal. Die bleek een stuk hoger dan gedacht. Met die inzichten werd de prijs aangepast, goed onderbouwd en stapsgewijs ingevoerd. Klanten reageerden begripvol – sterker nog, ze waardeerden de helderheid.

Daar bleef het niet bij: vlak voor het einde van het jaar besloot ze, op advies van haar coach, eindelijk te investeren in die eb- en vloedbodem waar ze al jaren van droomde. Ze kon hierdoor gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en bespaarde nog eens duizenden euro’s belasting.

Resultaat: met dezelfde omzet hield ze ruim € 7.000 per jaar meer over.

Rechtsvorm aanpassen = groeien met structuur

Of neem de fokker die als eenmanszaak begon, maar ongemerkt al jaren te groot was geworden voor die rechtsvorm. Door over te stappen op een BV-structuur kon hij gebruikmaken van het lagere vennootschapsbelastingtarief, zichzelf een vast salaris uitkeren en zijn winst veilig reserveren in een aparte BV (holding). Geen slimme trucjes, maar logische stappen die passen bij een gezond en groeiend bedrijf. Daar heb je wel een adviseur voor nodig die jou helpt geld te verdienen.

Slimme begeleiding, zonder verrassingen

Bij Paardenadministratie.nl | ABM-Adviesgroep begeleiden we ondernemers niet alleen bij belastingzaken, maar bij het hele ondernemerschap. Dit kan via losse uurtjes, maar ook in een samenwerking op basis van een abonnement of een strippenkaart. Zo weet je waar je aan toe bent – en kun je op elk moment sparren over jouw bedrijf.

Strippenkaart- en abonnementhouders ontvangen ook onze praktische btw-stroomschema’s, waarmee je direct slimmer factureert en voorkomt dat je te veel afdraagt.

Wil jij weten of jouw bedrijf zakelijk en fiscaal beter kan presteren? We denken graag met je mee.

