Cavalluna – Gate to the Otherworld komt op 14 en 15 maart 2026 naar Rotterdam Ahoy

Cavalluna keert ook in 2026 terug naar Nederland. Op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2026 is Cavalluna – Gate to the Otherworld te zien in Rotterdam Ahoy. De spectaculaire live show neemt bezoekers mee op een adembenemende reis door een mystieke wereld, waarin mens en paard centraal staan.

Cavalluna staat wereldwijd bekend om haar unieke combinatie van indrukwekkende paardenshows, betoverende storytelling, dans, muziek en innovatieve lichteffecten. In Gate to the Otherworld wordt het publiek meegenomen in een fantasierijk verhaal over moed, vriendschap en de kracht van verbondenheid. Meer dan 60 paarden en internationale topartiesten brengen samen een visueel en emotioneel spektakel dat jong en oud weet te raken.

De show vertelt het verhaal van een jonge held(in) die een magische poort moet passeren om een andere wereld te redden. Onderweg worden grenzen verlegd en ontstaan bijzondere banden tussen mens en dier. De choreografieën, rijk gedetailleerde kostuums en speciaal gecomponeerde muziek maken Gate to the Otherworld tot een onvergetelijke belevenis.

Cavalluna is geschikt voor het hele gezin en trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers in Europa. De voorstelling in Rotterdam Ahoy belooft opnieuw een hoogtepunt te worden voor liefhebbers van paarden, theater en groots entertainment.

Praktische informatie