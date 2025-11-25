De Aquito verwarmde rijhandschoenen: het ultieme winteraccessoire!

De Aquito verwarmde rijhandschoenen: het ultieme winteraccessoire! featured image
Foto: Aquito

Klaar om de koudste dagen met plezier door te brengen zonder dat je bevroren handen hebt? De Aquito verwarmde rijhandschoenen zijn de oplossing! Dankzij de verwarmingselementen die de volledige bovenkant van de handen en vingers bedekken, blijven je handen warm en comfortabel tot aan de vingertoppen. 

De rijhandschoenen zijn gemaakt van dunne elastische polar fleece, voorzien van antislip grip en touchscreen vinger.

Shop ze nu met 25% Black Friday korting op Aquito.nl of kijk eens bij de betere ruitersportzaak. Aquito keeps you warm! 

Foto: Aquito

