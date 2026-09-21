EFO Paardenverzekering breidt aanbod uit met los afsluitbare ziektekostenverzekeringen



Sinds dit jaar kunnen paardeneigenaren bij EFO Paardenverzekering ook uitsluitend een ziektekostenverzekering voor hun paard afsluiten. Een overlijdens- of schadeverzekering is daarvoor niet langer nodig. Daarmee kunnen eigenaren zelf bepalen welke ziektekosten zij willen verzekeren, passend bij hun wensen en de behoeften. Met deze mogelijkheid onderscheidt EFO zich binnen de Nederlandse markt voor paardenverzekeringen.

Met deze uitbreiding bouwt EFO voort op de Ziektekostenverzekering Koliek, die in 2025 werd geïntroduceerd. Waar toen alleen koliekkosten zelfstandig konden worden verzekerd, geldt die mogelijkheid nu voor het volledige aanbod van ziektekostenverzekeringen.

Vijf varianten voor verschillende behoeften

EFO biedt vijf ziektekostenverzekeringen. De dekking loopt van een gerichte verzekering voor koliek of spoedeisende hulp tot uitgebreidere varianten die ook kosten voor onder meer ziekten, wonden, maagzweren, kreupelheid en bijzondere onderzoeks- en behandelmethoden kunnen vergoeden.

“De behoeften van paardeneigenaren verschillen. Daarom willen we hen de vrijheid geven om zelf te bepalen wat zij willen verzekeren,” aldus EFO Paardenverzekering. “Wie zich alleen voor dierenartskosten wil verzekeren, kan daarvoor bij ons terecht.”

80% vergoeding tot 7.500 euro per kalenderjaar

Voor alle vijf de ziektekostenverzekeringen geldt dezelfde vergoedingsregeling. EFO vergoedt 80% van de verzekerde ziektekosten, tot maximaal 7.500 euro per kalenderjaar. Daarmee biedt EFO het hoogste vergoedingspercentage in de markt.

Ook vergoeding als een koliekoperatie niet slaagt

De Ziektekostenverzekering Koliek is een voorbeeld van de nieuwe zelfstandig afsluitbare verzekeringen. Koliek kan een paard plotseling treffen en soms is een ingrijpende behandeling of operatie noodzakelijk. De verzekering dekt de verzekerde kosten vanaf de eerste behandeling tot en met een eventuele operatie en nazorg.

Een bijzonder onderdeel van deze dekking is dat ook de verzekerde kosten worden vergoed wanneer een koliekoperatie onverhoopt niet slaagt. “Bij een ingrijpende beslissing over een behandeling wil je je kunnen richten op het welzijn van je paard,” aldus EFO. “Met deze dekking willen we de financiële onzekerheid voor eigenaren verkleinen, ook als een operatie uiteindelijk niet de gehoopte afloop heeft.”



De ziektekostenverzekeringen zijn tegen aantrekkelijke premies af te sluiten. Zo is de Ziektekostenverzekering Koliek slechts 9 euro per maand, inclusief assurantiebelasting.

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Over EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering is een onderlinge verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. De organisatie helpt paardeneigenaren zich met passende verzekeringen voor te bereiden op onverwachte kosten. Zo kunnen zij zich op belangrijke momenten richten op de gezondheid en het welzijn van hun paard.