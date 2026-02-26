Equestic en The Dutch Masters 2026 houden paneldiscussie The Future of Coaching

Met wereldberoemde ruiters en coaches. Goedgekeurd voor KNHS licentiepunten. Gratis inschrijving voor instructeurs nu geopend. Alle coaches die bij de paneldiscussie aanwezig zijn krijgen exclusief en gratis toegang tot de nieuwe AI-gedreven coaching-app van Equestic.

25 februari 2026, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch – Equestic, een toonaangevend technologiebedrijf binnen de paardensport, werkt samen met The Dutch Masters om een dialoog te openen over ‘The Future of Coaching’: een forum dat de evolutie van coaching verkent om educatie te versnellen, prestaties te verbeteren en paardenwelzijn te versterken in het tijdperk van AI. Het evenement biedt ruimte aan een publiek van meer dan 200 instructeurs en vindt plaats op 12 maart.

Het panel brengt grote namen uit de sector samen, waaronder:

Richard Davison , viervoudig Brits Olympiër en Europees medaillewinnaar, voormalig British World Class Performance Manager en voormalig teamchef van het Britse dressuurteam

, bondscoach van het Nederlandse springteam, met deelname aan Olympische Spelen, Wereld- en Europese Kampioenschappen Leon Rutten, oprichter en CEO van Equestic, technologisch visionair en eventingruiter uit een gerenommeerde trainersfamilie, met focus op het inzetten van AI ter versterking van training met behoud van paardenwelzijn en horsemanship.

Wisselwerking tussen mens en technologie

Centraal in de discussie staat de wisselwerking tussen mens en technologie binnen coaching:

Creëert technologie in het AI-tijdperk een voordeel of juist een risico? Kunnen coaches hun toegevoegde waarde vergroten door technologie te omarmen, of juist door deze te weerstaan? Welke unieke expertise en vaardigheden brengen coaches mee die niet door technologie vervangen kunnen worden? En hoe kan AI coaches een voorsprong geven zonder afbreuk te doen aan het menselijke vakmanschap van horsemanship?

Hoe kunnen hulpmiddelen de traditionele coaching versterken en de band tussen coach, ruiter en paard verdiepen, terwijl training doelgerichter wordt, diepgaand leren en progressie worden versneld, het gevoel verder wordt ontwikkeld en alles consistent verankerd blijft in het welzijn van het paard?

Davison: ‘Nieuwe en spannende mogelijkheden’

“Ik kijk ernaar uit om deze discussie over de toekomst van coaching in de paardensport te modereren. We zijn geëvolueerd vanuit een traditionele basis, maar staan nu op een kruispunt. Er liggen nieuwe en spannende mogelijkheden voor ons, maar ook uitdagingen. Het is belangrijk dat iedere professionele coach voorop blijft lopen,” aldus Richard Davison. “Ik heb door de jaren heen vaak deelgenomen aan The Dutch Masters en kijk uit naar een open en eerlijke discussie over de toekomst van ons vak.”

Van Lieren: ‘AI-tijdperk omarmen en verkennen’

“Coaching is in ontwikkeling,” zegt Laurens van Lieren. “We bevinden ons in een AI-tijdperk dat we moeten omarmen en verkennen, zonder het menselijke vakmanschap van horsemanship uit het oog te verliezen. Door menselijke expertise, traditionele praktijk en AI-gedreven technologie te combineren, kunnen we onze sector verder brengen. Deze paneldiscussie is een belangrijke stap in het starten van deze sectorbrede dialoog en het gezamenlijk vormgeven van de toekomst van coaching.”

Over de paneldiscussie

‘The Future of Coaching’ is een exclusief evenement voor instructeurs, trainers en media, met een gelimiteerd aantal zitplaatsen. Het vindt plaats in de Hertog Zaal, naast Hall 8, op 12 maart om 15:00 uur. De paneldiscussie is goedgekeurd voor KNHS licentiepunten.



De paneldiscussie is gratis. Bevestigde bezoekers ontvangen een toegangsbewijs voor de locatie van The Dutch Masters en voor de paneldiscussie. Wie ook de wedstrijden wil bezoeken, moet hiervoor een ticket kopen. Dit kan met 15% korting via de bevestigingsmail van Equestic (gelimiteerd beschikbaar).



De editie The Dutch Masters 2026 wordt gehouden van 12 tot en met 15 maart in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.



Meer informatie over Equestic en/of de paneldiscussie ‘The Future of Coaching’:

https://event.equestic.com

Download de mediakit hier.

Over Equestic

Equestic werd in 2019 gelanceerd in Nederland en is het consumentenmerk van Smart Horse Technologies B.V. Het bedrijf werd opgericht door Leon Rutten, die een rijke familiegeschiedenis in de paardensportcoaching combineert met meer dan 30 jaar ervaring in software- en hardwareproductontwikkeling.

Door diepgaande kennis van de paardensport te combineren met geavanceerde expertise in kunstmatige intelligentie (AI), product engineering en marketing, richt Equestic zich op innovaties die coaches, ruiters en hun paarden daadwerkelijk ondersteunen.

De missie van Equestic is: “to help riders and coaches perform with care.”

Over The Dutch Masters

The Dutch Masters is een gerenommeerd internationaal paardensportevenement dat zijn eerste editie kende in 1967. Het evenement begon uitsluitend met springwedstrijden, maar breidde het programma later uit met internationale dressuurwedstrijden. In 1986 werd de allereerste Wereldbekerfinale dressuur georganiseerd, gevolgd door nog negen edities. Daarnaast was The Dutch Masters in 2012 gastheer van de Wereldbekerfinale springen.

Tegenwoordig is The Dutch Masters uitgegroeid tot een van de toonaangevende internationale paardensportevenementen ter wereld. Sinds 2018 maakt The DutchMasters deel uit van de prestigieuze Rolex Grand Slam of Show Jumping, samen met CHIO Aachen, CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ en CHI Geneva. De absolute wereldtop in zowel het springen als de dressuur is aanwezig in ’s-Hertogenbosch.





