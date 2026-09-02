EQUITANA 2027: Kaartverkoop gestart, eerste highlights van het programma bekend

Het aftellen voor EQUITANA 2027 is begonnen: van 18 tot en met 24 maart 2027 komt de paardensportwereld opnieuw samen in de beurs van Essen. De eerste programmadetails geven alvast een voorproefje van wat bezoekers kunnen verwachten: nieuwe concepten, de Professional Riders' Day en de Education Day, een fokkersavond, diverse themadagen en de HOP TOP Show 'Anything for Love'. Een kleine spoiler: bezoekers kunnen zich verheugen op de aanwezigheid van verschillende medaillewinnaars van de Wereldkampioenschappen van dit jaar in Aken.

“EQUITANA 2027 begint met een frisse start: het brengt mensen samen, bouwt nieuwe netwerken op en biedt een podium aan innovatieve impulsen vanuit de sector. Dat is precies wat het voor mij nu al zo bijzonder maakt”, aldus Sarah Lepsky, beursdirecteur van EQUITANA. “We willen de gemeenschap nauwer betrekken, de dialoog stimuleren en samen nieuwe perspectieven voor de paardensport ontwikkelen. EQUITANA moet dé plek zijn waar ideeën ontstaan ​​en de toekomst van de sector actief vorm krijgt.”

Meer ruimte voor kennis, educatie en uitwisseling

Iets nieuws leren, ervaringen delen en met elkaar in gesprek gaan: EQUITANA 2027 creëert meer ruimte hiervoor. Maandag (22 maart) is gewijd aan de Dag van de Professionele Ruiters, terwijl op woensdag (24 maart) de Educatiedag de schijnwerpers richt op jong talent en daarmee de professionele toekomst van de paardensport. Het programma wordt afgerond met themadagen die zich richten op en dieper ingaan op individuele gebieden binnen de paardensport.

Ook de fokkerij krijgt een eigen plek met de geplande fokkersavond op maandag (22 maart). Op het gebied van gezondheid ontwikkelt EQUITANA bovendien een nieuw evenementformat – hierover volgt binnenkort meer informatie.

Nieuwe bekers en internationale sterren

EQUITANA breidt ook haar sportprogramma verder uit. Nieuwe concepten rondom mennen, horsemanship en springen brengen verschillende disciplines en bekende namen naar de arena. “Atleten bieden richting, wekken enthousiasme op en inspireren mensen ver buiten de sport zelf. Als ‘s werelds toonaangevende vakbeurs voor de paardensport heeft EQUITANA de internationale industrie altijd op één plek samengebracht. Het creëert ruimte voor ontmoetingen, professionele uitwisseling en nieuwe perspectieven over landsgrenzen heen. We willen deze verbindende rol in 2027 verder versterken en daarmee belangrijke impulsen geven voor de toekomst van de paardensport”, aldus Sarah Lepsky.

HOP TOP Show: liefde in al haar facetten

Van vrijdag tot en met zondag is het hoofdpodium opnieuw voor de HOP TOP Show. Onder de titel “Anything for Love” combineert de beurs in 2027 sport en show en staat opnieuw het idee centraal dat deel uitmaakt van het DNA van EQUITANA: de liefde voor het paard.

De HOP TOP Show wil ook verschillende werelden samenbrengen – sport en prestatie, maar ook fokkerij en de emotionele band tussen mens en paard. Daarmee spreekt het evenement zowel doorgewinterde paardensportliefhebbers als gezinnen en mensen die voor het eerst kennismaken met de paardenwereld aan.

Kaartverkoop gestart

Dagkaarten voor EQUITANA 2027 zijn verkrijgbaar vanaf 1 september. De verkoop van kaarten met gereserveerde zitplaatsen start in oktober. EQUITANA vindt plaats van 18 tot en met 24 maart 2027 in het beursgebouw Essen.

Meer informatie en tickets zijn te vinden op www.equitana.com.