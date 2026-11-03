EQUITANA 2027: Kaartverkoop voor shows van start, primeur met Horse Health Night

Indrukwekkende shows, bijzondere paarden en volop emotie, maar ook praktische kennis over de gezondheid van paarden. Organisator RX licht opnieuw een tipje van de sluier op over het programma van EQUITANA 2027. Vanaf 15 oktober zijn tickets voor de shows verkrijgbaar.

Van indrukwekkende beelden en bijzondere paarden tot spectaculaire optredens en kennis waar paardeneigenaren in de dagelijkse praktijk hun voordeel mee kunnen doen: met de start van de kaartverkoop voor de shows geeft EQUITANA meer inzicht in het programma voor 2027. Van vrijdag tot en met zondag staat de grote showarena in het teken van de HOP TOP Show ‘Anything for Love’, waarin de liefde in al haar facetten centraal staat. Nieuw op het programma is de EQUITANA Horse Health Night, presented by Haygain and Hestevard. Tijdens deze avond op dinsdag wordt de gezondheid van paarden op een informatieve én onderhoudende manier belicht.

HOP TOP Show ‘Anything for Love’: Liefde in al haar facetten

Van vrijdag tot en met zondag is de grote showarena het domein van de HOP TOP Show, die iedere avond om 19.30 uur begint. Onder de titel ‘Anything for Love’ worden paarden, sport en showelementen samengebracht in een verhaal over liefde. De show richt zich op een breed publiek met uiteenlopende interesses in de paardensport, van gezinnen tot liefhebbers van sport en fokkerij.

“Uiteindelijk verbindt één ding ons allemaal: alles wat we doen, doen we uit liefde voor onze paarden”, aldus Sarah Lepsky, evenementdirecteur van EQUITANA.

Primeur: EQUITANA Horse Health Night

Wat vertellen hoesten, verminderde prestaties of veranderingen in het gedrag over de gezondheid van een paard? En wat kunnen paardeneigenaren doen om te voorkomen dat de eerste signalen uitgroeien tot grotere problemen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de eerste editie van de EQUITANA Horse Health Night, presented by Haygain and Hestevard. Deze nieuwe avond vindt plaats op dinsdag 23 maart vanaf 18.30 uur in de showarena.

Dit nieuwe concept, waarin kennis en entertainment worden gecombineerd, richt zich op twee gezondheidsthema’s waarmee veel paardeneigenaren te maken krijgen: luchtwegproblemen en maag- en darmaandoeningen. Samen met gerenommeerde deskundigen worden veelvoorkomende symptomen besproken en leren bezoekers deze signalen beter te herkennen en interpreteren. Daarnaast is er aandacht voor preventie en de aanpak van gezondheidsproblemen.

“Bij EQUITANA willen we gezondheid en preventie niet alleen theoretisch bespreken, maar bezoekers dit ook daadwerkelijk laten beleven”, vertelt Lepsky. “Ons doel is om kennis op een toegankelijke manier over te brengen, zodat paarden en de mensen om hen heen daar in de praktijk echt iets aan hebben.”

De presentatie van de avond is in handen van Christian Kröber. Hij wordt bijgestaan door dr. Katja Shell, Conny Röhm en Kathrin Obst. Naast veterinaire expertise komen onder meer gastroscopie en bronchoscopie aan bod. Ook voeding, huisvesting, beweging en fysiotherapeutische begeleiding maken deel uit van het programma. Daarmee wordt aandacht besteed aan het volledige gezondheidsmanagement van het paard. De onderwerpen worden op een praktische en begrijpelijke manier toegelicht, zodat bezoekers concrete inzichten en handvatten mee naar huis kunnen nemen.

Van showarena naar persoonlijk gesprek met experts

Ook na het programma in de showarena kunnen bezoekers zich verder verdiepen in de gezondheid van paarden. Vanaf circa 20.30 uur wordt de Horse Health Night voortgezet in de Showhalle Nord, waar een informele bijeenkomst met de deskundigen plaatsvindt. Tot 22.00 uur krijgen bezoekers hier de gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen en rechtstreeks met de specialisten in gesprek te gaan.

De deuren voor de Horse Health Night openen om 18.00 uur. Het programma in de showarena begint om 18.30 uur en eindigt naar verwachting rond 20.30 uur. Een ticket voor de tribune kost 20 euro. Er geldt vrije plaatskeuze.

Fokkerij en netwerken op maandagavond

Op maandag 22 maart staat de paardenfokkerij al centraal in de showarena. Van 18.00 tot 20.00 uur organiseert EQUITANA de Breeders’ Evening. Dit programma is voor alle bezoekers vrij toegankelijk.

Aansluitend, vanaf 20.00 uur, volgt een netwerkavond voor vakbezoekers en exposanten. Persoonlijke ontmoetingen en het uitwisselen van kennis en ervaringen staan daarbij centraal. Het sluit aan bij de visie die Lepsky voor EQUITANA 2027 heeft uitgesproken: mensen binnen de sector sterker met elkaar verbinden en zichtbaar maken wat er binnen de hippische branche wordt ontwikkeld en gerealiseerd.

Kaartverkoop vanaf 15 oktober

De kaartverkoop voor de shows van EQUITANA 2027 start op 15 oktober. Het aanbod omvat onder meer de HOP TOP Show ‘Anything for Love’, die van vrijdag tot en met zondag plaatsvindt, en de EQUITANA Horse Health Night, presented by Haygain and Hestevard, op dinsdagavond. Dagkaarten zijn eveneens al verkrijgbaar.

EQUITANA 2027 vindt plaats van 18 tot en met 24 maart in het beurscomplex Messe Essen in Duitsland. Meer informatie en tickets zijn te vinden via www.equitana.com.