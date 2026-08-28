Goresbridge September International Sport Horse Sale uitgebreid naar zeven dagen

Goresbridge Horse Sales maakt zich op voor de grootste Sport Horse Sale van het jaar. De September International Sport Horse Sale is dit jaar uitgebreid naar zeven dagen en vindt plaats van 1 tot en met 4 september en van 7 tot en met 9 september 2026. In totaal worden tijdens de veiling 1.200 paarden en pony's aangeboden.

De veiling vindt plaats op het Goresbridge Sales Complex in County Kilkenny, Ierland. Het aanbod is zeer divers en omvat onder meer springpaarden, hunters, rijpaarden, eventingpaarden, dressuurpaarden, showpaarden, jonge paarden, springpony’s en Connemara’s.

Pony’s en Connemara’s trappen veiling af

De verkoop begint op 1 september met pony’s en sportgerichte Connemara’s. Binnen deze categorie ligt de nadruk op paarden die geschikt zijn voor de sport, waaronder potentiële springpaarden, eventingpaarden en working hunters.

Op 2, 3 en 4 september komen de vier jaar en oudere paarden aan bod. Het aanbod bestaat uit 343 vijfjarige en oudere paarden en 240 vierjarigen. De veiling wordt op 7, 8 en 9 september afgesloten met 426 driejarige paarden.

Groot en divers aanbod

De omvang en diversiteit van de collectie maken Goresbridge volgens de organisatie tot een aantrekkelijke bestemming voor kopers. Op één locatie kunnen zij paarden van verschillende typen en voor uiteenlopende disciplines bekijken en met elkaar vergelijken.

De September International heeft in de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd onder internationale kopers. De veiling trekt belangstelling vanuit onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden, Italië, Denemarken en Polen, maar ook vanuit andere Europese landen.

Online volgen en bieden

Wie niet naar Ierland kan afreizen, kan de veiling ook volledig online volgen. Vanaf 9.00 uur worden de paarden in numerieke volgorde gepresenteerd in de binnenbak. Vanaf 10.00 uur begint de veiling. Zowel de presentatie als de veiling zijn wereldwijd via een livestream te volgen. Ook kunnen kopers op afstand bieden via internet of telefonisch.

Voor iedere veilingkavel is voorafgaand aan de veiling online een profiel beschikbaar met foto’s, video’s. Alle paarden worden tevens aangeboden met een recent veterinair certificaat. Bij veel paarden zijn daarnaast röntgenfoto’s beschikbaar.

De catalogus voor 2026 staat inmiddels online. De online galerij werd op donderdag 27 augustus geopend.

Bekijk hier de website met de verschillende collecties

Bron: Persbericht