Jonge springtalenten live vrijspringend onder de hamer: kom vrijdag naar Team Nijhof × Waaij Stud

Deze vrijdag 16 oktober openen Team Nijhof en Waaij Stud de deuren voor hun eerste gezamenlijke live veiling. Meer dan dertig drieënhalfjarige springpaarden uit de eigen opfok van Team Nijhof komen bij Waaij Stud in Eemnes onder de hamer. Alle veilingpaarden worden tijdens het veilen vrijspringend gepresenteerd. Iedereen is welkom: de entree is gratis en reserveren is niet nodig. Vanaf 18.00 uur kunnen bezoekers de paarden in de stallen bekijken; om 19.00 uur begint de veiling.

“Ben je nieuwsgierig, heb je interesse? Kom gewoon langs. Iedereen is welkom”, nodigt Jasper van der Waaij uit. “Of je nu meerdere paarden wilt kopen, misschien één paard zoekt of gewoon benieuwd bent hoe de hengsten van Nijhof vererven en hun nakomelingen live wilt zien springen.”

De paarden zien terwijl je biedt

Het vrijspringen tijdens de veiling vormt een belangrijk onderdeel van de avond. Kopers kunnen zo zelf zien hoe de jonge paarden springen en reageren op de omgeving en het publiek.

“We hebben ervoor gekozen om de paarden te veilen en te laten vrijspringen tegelijk”, vertelt Jasper. “Hierdoor kun je als koper een goed beeld krijgen van hoe een paard is, hoe het omgaat met spanning en met veel publiek eromheen. Hier kun je de paarden live zien, live meemaken en echt leren kennen.”

Ook voor fokkers, ruiters en liefhebbers die vooral willen komen kijken, biedt de avond volop gelegenheid om jonge springpaarden en hun ontwikkeling te volgen. Eten en drinken zijn aanwezig.

Jonge paarden met een verhaal

De collectie werd geselecteerd uit circa 150 jonge paarden. Alle veilingpaarden komen uit de eigen opfok van Team Nijhof; een groot deel is ook door Team Nijhof gefokt. Het team kent daardoor niet alleen hun afstamming, maar ook hun karakter en ontwikkeling.

“Je weet veel over het karakter en over hoe ze waren toen ze nog groen waren”, vertelt Cameron Nijhof. “Hoe hebben ze altijd gesprongen? Hoe pakten ze het aan? Hoe ging de eerste keer longeren? Zo heb je een heel breed beeld en kun je veel informatie geven.”

Juist bij jonge paarden vindt Cameron het belangrijk om verder te kijken dan alleen de pedigree. “Je kunt die gebruiken als informatiebron, maar het gaat natuurlijk ook om hoe een paard in werkelijkheid is. Stel vragen: hoe is een paard in de omgang, hoe is het in de training geweest en is het daarin beter geworden?”

De eerste jaargang van Tattoo TN

Een interessante groep binnen de collectie bestaat uit nakomelingen van Tattoo TN. Cameron ziet veel mogelijkheden in deze eerste jaargang. “Het zijn complete, werkwillige en bewerkbare paarden, met veel capaciteit op de sprong, die het graag voor je willen doen.”

Terminator (Tattoo TN x Quick Star), een drieënhalfjarige ruin uit dezelfde moeder als het internationale 1,60 m-paard Squirt Gun. Foto: © paardenfotograaf.be

Tot deze groep behoren onder meer Terminator en Tarantino L Z. Terminator (Tattoo TN x Quick Star) komt uit dezelfde moeder als het internationale 1,60 m-paard Squirt Gun. Tarantino L Z (Tattoo TN x Canturano) komt uit een moeder die al twee 1,45 m-paarden bracht; zijn grootmoeder is de moeder van onder meer de internationale 1,60 m-springpaarden Wild Thing L en Alexander L.

Tarantino L Z (Tattoo TN x Canturano), een drieënhalfjarige ruin uit een moeder die al twee 1,45 m-paarden bracht. Foto: © paardenfotograaf.be

Ook Total Touch TN (Carambole x Verdi TN), de halfbroer van Jackpot TN, en de Contagio-dochter The Best TN behoren tot de interessante paarden in de collectie. Over die laatste zegt Cameron: “Een mooie, krachtige merrie, die sterk beweegt en heel overtuigend springt.”

Ruimte om verder te groeien

De paarden staan aan het begin van hun verdere opleiding. Volgens Cameron kan juist in deze fase veel veranderen wanneer een paard ervaring en vertrouwen opdoet.

“Er zijn paarden die in het begin wat terughoudender of schuchter zijn. Naarmate de training vordert, gaan ze alles vertrouwd vinden en weten ze wat ze moeten doen. Dan zetten ze ineens niet één, maar twee stapjes vooruit.”

Jasper ziet in de collectie mogelijkheden voor verschillende kopers. “Zowel voor de professionele topsport als voor mensen die het zelf leuk vinden om met een jong paard aan de slag te gaan en het op te leiden voor de toekomst.”

Kom op tijd en bekijk de paarden in de stallen

Vanaf 18.00 uur zijn de deuren geopend. Bezoekers kunnen voor de veiling langs de paarden lopen en vragen stellen. Er is een dierenarts aanwezig om de veterinaire rapporten toe te lichten. Die rapporten staan ook online, zodat geïnteresseerden ze vooraf met hun eigen dierenarts kunnen bespreken.

“De paarden zijn allemaal aanwezig en kunnen vooraf in de stallen worden bekeken”, aldus Jasper. “Iedereen is welkom om op tijd te komen. Je kunt zo naar binnen lopen.”

Praktische informatie

Datum: vrijdag 16 oktober 2026

18.00 uur: deuren open en paarden bekijken in de stallen

19.00 uur: live veiling, met vrijspringen tijdens het veilen

Locatie: Waaij Stud, Geerenweg 2, 3755 NM Eemnes, Nederland

Toegang: gratis; iedereen welkom, reserveren is niet nodig

Bieden: ter plaatse en online

Kom vrijdag naar Eemnes en bekijk de jonge springtalenten van dichtbij.

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