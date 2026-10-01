Jumping Amsterdam kijkt vooruit met wereldtop en nieuw talent

Van 28 tot en met 31 januari 2027 staat de RAI Amsterdam opnieuw vier dagen in het teken van internationale dressuur en springsport. Jumping Amsterdam brengt de wereldtop naar de hoofdstad voor de FEI Dressage World Cup™ presented byVriendenLoterij en de Longines FEI Jumping World Cup™. Tegelijkertijd kijkt het evenement nadrukkelijk naar de toekomst. Mede op basis van feedback en wensen van ruiters, grooms en bezoekers is het dressuurprogramma aangepast. Met de Grand Prix op donderdagavond, de nieuwe rubriek Future Stars en volop ruimte voor jong talent krijgt de editie van 2027 een aantal nieuwe accenten. De kaartverkoop start op 1 oktober.

Jumping Amsterdam begint in 2027 direct met sport op het hoogste niveau. De Grand Prix van de FEI Dressage World Cup™ presented by VriendenLoterij verhuist van vrijdag naar donderdagavond. Daarmee krijgt de dressuur een prominente plek op de openingsavond en kunnen meer bezoekers de internationale combinaties vanaf hun eerste optreden in Amsterdam volgen.

De aanpassing geeft de World Cup-ruiters bovendien meer rust in de voorbereiding op de FEI Dressage World Cup™ presented by VriendenLoterij Kür op Muziek op zaterdag, traditioneel een van de sportieve hoogtepunten van het weekend.

De wijziging past bij de manier waarop Jumping Amsterdam het programma wil blijven ontwikkelen: in samenspraak met de mensen die er middenin staan. Feedback en wensen van ruiters, grooms, bezoekers en andere betrokkenen worden meegenomen bij keuzes rondom het sportprogramma en het evenement.

“We willen blijven kijken hoe we het programma sportief én voor onze bezoekers beter kunnen maken,” zegt bestuurslid Willemina van der Goes-Petter. “Door de Grand Prix naar de donderdagavond te verplaatsen, geven we meer bezoekers de gelegenheid om deze wedstrijd live te zien en ontstaat er tegelijkertijd meer rust voor ruiters en paarden in de voorbereiding op de World Cup op zaterdag. Dat is voor beide kanten een mooie verbetering.”

Vrijdag staat de toekomst in de piste

Op vrijdag staat de volgende generatie centraal. Zowel in de dressuur als in het springen krijgen jonge ruiters de ruimte, met wedstrijden voor U25-combinaties in beide disciplines. Met de nieuwe rubriek Future Stars kijkt Jumping Amsterdam daarnaast vooruit naar de Grand Prix-paarden van de toekomst.

In Future Stars komen talentvolle paarden aan de start die op weg zijn naar het hoogste niveau. Een aantal World Cup-ruiters krijgt de mogelijkheid om naast hun World Cup-paard een extra, veelbelovend paard mee naar Amsterdam te nemen. Voor deze paarden is het een kans om ervaring op te doen in de hoofdpiste van de RAI en zich te presenteren in de entourage van een internationaal topevenement. Voor het publiek biedt de rubriek de bijzondere gelegenheid om potentiële Grand Prix-paarden al vroeg in hun ontwikkeling aan het werk te zien.

“Vrijdag zetten we heel bewust de toekomst van onze sport in de schijnwerpers,” vertelt Irene Verheul, directeur van Jumping Amsterdam. “Met U25-dressuur, U25-springen én Future Stars geven we jonge ruiters en talentvolle paarden het podium. We hebben de wereldtop in huis, maar willen ook laten zien wie en wat daarachter aankomt. Hoe mooi is het als je over een paar jaar kunt zeggen: die ruiter of dat paard zag ik toen al in Amsterdam.”

Internationale springsport van vrijdag tot zondag

Vanaf vrijdag neemt ook de internationale springtop de piste over. Drie dagen lang staan snelheid, techniek en foutloos rijden centraal in verschillende internationale rubrieken, met ruiters en paarden uit de absolute wereldtop aan de start.

Na een hoogtepunt op zaterdagavond tijdens de AnemoneHorse Trucks Grote Prijs van Amsterdam presented byStephex volgt traditioneel op zondagmiddag de Longines FEI Jumping World Cup™. Bomvolle tribunes, spanning tot de laatste combinatie en een publiek dat bij iedere foutloze ronde verder opveert. In de piste staat het allerhoogste niveau dat de internationale springsport te bieden heeft. Voor de ruiters staan belangrijke World Cup-punten richting de finale, die dit jaar in Europa verreden wordt, op het spel.

De band die door de sport loopt

Wereldtop en nieuw talent komen samen in het verhaal dat Jumping Amsterdam in 2027 centraal stelt: de unieke band tussen mens en paard.

Die band ziet er voor iedere combinatie anders uit, maar vormt de basis op ieder niveau. Bij een World Cup-combinatie die al jaren samen presteert, bij een talentvol paard dat zijn eerste ervaring opdoet in de hoofdpiste van de RAI en bij een jonge paardenliefhebber tijdens de kinderochtend.

Jumping Amsterdam wil die verschillende werelden tijdens de editie van 2027 dichter bij elkaar brengen. Niet alleen in de sport, maar ook daarbuiten.

Amsterdam blijft Amsterdam

Want na 65 edities is Jumping Amsterdam meer dan wat er in de piste gebeurt. Volle tribunes, een levendige beursvloer, horeca en de bekende Amsterdamse avonden maken de RAI vier dagen lang tot een ontmoetingsplek voor sportliefhebbers, ruiters, ondernemers en bezoekers die vooral voor de sfeer komen.

In een jaar waarin het paard centraal staat, zoekt Jumping Amsterdam die verbinding ook nadrukkelijk met de stad. Want het paard en Amsterdam zijn al veel langer met elkaar verbonden dan alleen tijdens vier dagen topsport in de RAI. Die band krijgt richting de editie van 2027 op verschillende manieren een podium.

Topsport voorop, met entertainment en Amsterdam er onmiskenbaar omheen.

Kaartverkoop gestart

De kaartverkoop voor Jumping Amsterdam 2027 is gestart op donderdag 1 oktober 2026. Jumping Amsterdam vindt plaats van 28 tot en met 31 januari 2027 in de RAI Amsterdam.

Meer informatie over het programma en de kaartverkoop is te vinden via de website van Jumping Amsterdam.