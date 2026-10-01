Jumping DPC brengt jong talent en ponysport samen in Lathum

De belangstelling voor Jumping DPC 2026 liegt er niet om. De aanlegtest voor jonge vier-, vijf- en zesjarige springpony’s in de categorie C, D en E was vrijwel direct na opening van de inschrijving volledig vol. Een vliegende start voor de editie van zaterdag 3 oktober bij Hippisch Centrum Lathum en een mooie bevestiging van de belangstelling voor het bijzondere concept van het Dutch Pony Championship.

Naast de aanlegtest staat er die dag een aantrekkelijke springwedstrijd voor C-, D- en E-pony’s van alle leeftijden op het programma. Daarmee belooft Jumping DPC een complete dag te worden waarop jong talent, fokkerij én ponyspringsport samenkomen. Voor de verschillende rubrieken zijn bovendien mooi prijzengeld en prachtige naturaprijzen beschikbaar gesteld.

Uniek ponyconcept in Nederland

Het Dutch Pony Championship heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder podium waar fokkerij en sport samenkomen en waar de pony volledig centraal staat. Met Jumping DPC krijgt de springsport binnen dit concept een eigen podium.

Tijdens de aanlegtest krijgen jonge springpony’s de kans om hun natuurlijke kwaliteiten te laten zien. Niet alleen het foutloos afleggen van een parcours staat centraal, maar juist de aanleg, techniek, het vermogen en de kwaliteiten die een pony voor de toekomst laat zien. Voor fokkers, eigenaren en ruiters is het daarmee een prachtige gelegenheid om jonge talenten te presenteren en te zien hoe zij zich ontwikkelen richting de sport.

Dat de aanlegtest voor vier-, vijf- en zesjarige pony’s vrijwel direct volledig gevuld was, onderstreept het enthousiasme voor deze opzet. Op zaterdag 3 oktober verschijnt dan ook een mooi deelnemersveld aan de start in Lathum.

Juist de combinatie van jongeponybeoordeling, fokkerij en daadwerkelijke springsport maakt Jumping DPC tot een uniek pony-evenement in Nederland.

Joost Siemerink en Robbert Ehrens in de jury

DPC

De beoordeling van de jonge springpony’s is tijdens Jumping DPC 2026 in handen van Joost Siemerink en Robbert Ehrens. Twee echte paardenmannen die vanuit hun dagelijkse werkzaamheden veel ervaring hebben met het opleiden, beoordelen en begeleiden van springpaarden en ruiters.

Joost Siemerink is inmiddels een vertrouwd gezicht binnen het Dutch Pony Championship. Ook tijdens eerdere edities nam hij plaats in de jury bij de springpony’s. Siemerink beschikt over veel kennis en ervaring binnen zowel de springsport als de fokkerij en is gespecialiseerd in het opleiden en trainen van jonge springpaarden. Juist zijn oog voor de natuurlijke kwaliteiten van een jong paard of een jonge pony sluit uitstekend aan bij de gedachte achter de DPC-aanlegtest.

Dit jaar krijgt hij in de jury gezelschap van Robbert Ehrens. Vanuit Stal Ehrens houdt Robbert zich dagelijks bezig met het opleiden van paarden, van jonge talenten tot paarden voor de topsport, en met het trainen en begeleiden van ruiters. Zelf deed hij internationaal ervaring op tot op driesterrenniveau en kwam hij uit in landenwedstrijden. Zijn ervaring als ruiter én opleider maakt hem een waardevolle toevoeging aan het juryteam.

Met Siemerink en Ehrens haalt Jumping DPC daarmee twee juryleden naar Lathum die niet alleen kijken naar wat een pony op dat moment laat zien, maar vooral ook oog hebben voor aanleg, ontwikkeling en perspectief voor de toekomst.

De springpony van de toekomst

Dat toekomstperspectief is precies waar het tijdens de aanlegtest om draait. Vier-, vijf- en zesjarige pony’s staan nog aan het begin van hun sportieve carrière en hoeven nog niet ‘af’ te zijn. Het gaat om de basis die aanwezig is en om de kwaliteiten die een pony laat zien om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Daarbij biedt Jumping DPC ook een podium waar fokkers hun fokproducten terug kunnen zien in de sport. Voor eigenaren en ruiters is het interessant om hun jonge pony voor te stellen aan een deskundige jury en waardevolle feedback mee naar huis te nemen.

Die combinatie van beoordeling én opleiding is vanaf het begin een belangrijk uitgangspunt van het Dutch Pony Championship geweest. Het evenement wil talent niet alleen belonen, maar vooral ook herkennen en stimuleren.

Volop ponyspringsport tijdens Jumping DPC

Jumping DPC draait op 3 oktober echter om méér dan alleen de aanlegtest. Naast de jonge springpony’s komen ook C-, D- en E-pony’s van andere leeftijden in actie tijdens de springwedstrijd.

Daarmee wordt het een dag waarop verschillende kanten van de ponyspringsport samenkomen. Van jonge talenten die tijdens de aanlegtest laten zien wat zij voor de toekomst in huis hebben tot combinaties die in de springwedstrijd voor de prijzen strijden.

Voor de springwedstrijd is mooi prijzengeld beschikbaar gesteld en daarnaast zijn er diverse prachtige naturaprijzen te winnen. De inschrijving voor deze springrubrieken is nog geopend, waardoor ruiters die onderdeel willen zijn van Jumping DPC 2026 zich nog kunnen aanmelden.

Ook voor bezoekers volop te beleven

Jumping DPC is nadrukkelijk niet alleen een evenement voor deelnemers. Ook bezoekers zijn op zaterdag 3 oktober van harte welkom bij Hippisch Centrum Lathum.

Voor liefhebbers van de ponysport biedt de dag een mooie gelegenheid om veel verschillende springpony’s aan het werk te zien. Van vierjarige pony’s die tijdens de aanlegtest hun eerste kwaliteiten tonen tot ervaren combinaties die in de springwedstrijd de strijd aangaan.

Voor fokkers is het bovendien interessant om jonge pony’s, verschillende bloedlijnen en fokproducten terug te zien in de sport. Ruiters, eigenaren, fokkers en andere liefhebbers komen zo samen rond datgene waar het Dutch Pony Championship om draait: de pony.

Met een volledig gevulde aanlegtest, een uitgebreid springprogramma, de deskundigheid van Joost Siemerink en Robbert Ehrens in de jury en mooie prijzen om voor te rijden, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een prachtige editie van Jumping DPC 2026.

Zet zaterdag 3 oktober 2026 dus in de agenda en kom naar Jumping DPC bij Hippisch Centrum Lathum. Een dag waarop talent, fokkerij en sport samenkomen en bovenal de springpony centraal staat.