KWPN Online Veulenveiling sluit af met sterke laatste collectie

Met de zesde en laatste collectie komt het seizoen van de KWPN Online Veulenveiling powered by Horses2Fly tot een einde. De afsluitende collectie bestaat uit 30 spring- en dressuurveulens en biedt opnieuw een gevarieerd aanbod, waarbij sterke moederlijnen goed vertegenwoordigd zijn.

In de laatste veilingcollectie van de KWPN Online Veulenveiling powered by Horses2Fly zijn succesvolle sportpaarden nooit ver weg. Zo komt Wirolina uit een volle zus van het olympische dressuurpaard Prestige, waarmee Jordi Domingo Coll voor Spanje uitkwam op de Olympische Spelen van Hongkong. Ook de imponerende Westfield BB heeft de sport dichtbij in de moederlijn. Het hengstveulen van Grand Prix-hengst McLaren is gefokt uit een elitemerrie van Spielberg, die een halfzus is van een internationaal Young Riders-paard. Uit deze directe moederlijn komt het Grand Prix-paard Primeval Ucola van Derk Schekkerman. Grand Prix-genen vindt u ook terug bij Whiskey Sour en Wintino-Ray. Whiskey Sour (v.Pina Colada) komt uit dezelfde moederlijn als Mauro Turfhorst en zijn moeder is een halfzus van Grand Prix-paard Jeroen W. Wintino-Ray (v.Revolution) heeft met grootmoeder Erina eveneens Grand Prix in de directe moederlijn. Deze merrie liep op het hoogste niveau onder Thamar Zweistra.

Springveulens met sportgenen

Afgelopen weekend sprong Tattoo H & DB – TN onder Willem Greve naar een vijfde plek in de finale op het WK in Lanaken. Een interessante zoon van dit toptalent maakt deel uit van de veilingcollectie. De moederlijn van deze Wallace bracht al een groot aantal 1.60m-paarden. Zo gaf zijn grootmoeder de merrie Dolores, die onder Richard Howley de prestigieuze 5* Grand Prix van Gijón won. Ook bij Chaclot-zoon Westend Boy vindt u sport dichtbij in de moederlijn. Zijn grootmoeder is geklasseerd op 1.45m-niveau en derde moeder Cantate sprong onder Paul van Wylick zelfs 1.60m. Grand Slam VDL-merrieveulen Whitney komt eveneens uit een sterke moederlijn. Zij is gefokt uit een elitemerrie van Diarado die al twee 1.40m-paarden en een 1.45m-paard bracht en bovendien een halfzus is van KWPN-hengst Zapatero VDL. De moeder van A Moonlight Speciale Z-merrieveulen Wait and See GS is een halfzus van Frank Schutterts voormalige toppaard Winchester HS.

Meer informatie

Bekijk de volledige collectie van de zesde en laatste KWPN Online Veulenveiling powered by Horses2Fly op het veilingplatform KWPN Auctions. Het bieden opent vrijdag 25 september om 10.00 uur en de veiling sluit maandag 28 september vanaf 20.00 uur. Alle aangeboden veulens zijn veterinair gekeurd en beoordeeld door een KWPN-inspecteur op exterieur en correctheid. Om mee te bieden, dient u zich vooraf via het veilingplatform te registreren. Partner Horses2Fly kan ondersteunen bij internationaal transport. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

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