Laatste kans! Vanavond sluit de KWPN Online Auction

Dressuurliefhebbers opgelet, want vanavond om 20.00 uur sluiten de biedingen op de vijftien talentvolle paarden in de KWPN Online Auction. Onder hen twee NMK-merries.

Bekijk hier de collectie.

Geïnteresseerden uit onder meer Israël, België, Duitsland en de Verenigde Staten hebben de collectie al weten te vinden en hebben de eerste biedingen gedaan. De collectie bestaat uit vijftien (voornamelijk) driejarige- dressuurtalenten, afstammend van vaders als Glock’s Toto Jr., Kjento, My Blue Hors Santiano en Kyton.

Investeren in de toekomst

Een interessante merrie is bijvoorbeeld de So Perfect-dochter Simply Perfect, die gefokt is uit de volle zus van het internationale Grand Prix-paard Ivito (v. Dream Boy) van Diederik van Silfhout. Daarmee komt dit dressuurtalent uit een stam waaruit al meerdere Grand Prix-paarden zijn gefokt. De Fontaine TN-dochter Soniki scoorde deze zomer 85 punten voor beweging op de merriekeuring en is gefokt uit een ZZ-Licht-merrie, die zelf de volle zus is van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Dejohn Ymas (v. Johnson) van Pablo Gomez Molina.

Toch liever een ruin? Bekijk dan eens de getalenteerde Ziyech-zoon Socrates G, die een halfbroer is van het internationale Grand Prix-paard Fifty Fifty (v.Vivaldi) van Laura Ponnath. Ook hij komt uit een sterke dressuurstam en heeft een grote toekomst voor zich.

Met drie minuten verlengd

De ervaring leert dat vooral het laatste uur van de veiling flink wordt geboden. Vanaf 20.00 uur vanavond sluit de veiling. De veiling loopt telkens af voor enkele paarden tegelijkertijd. Mocht er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komen, dan wordt de tijd met drie minuten verlengd. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen.

Meer informatie

De paarden zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en veterinair gekeurd, deze gegevens zijn online beschikbaar. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen over de collectie of veiling kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.