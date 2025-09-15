Laatste kans! Vanavond sluit de KWPN Online Foal Auction

Vanavond om 20.00 uur sluiten de biedingen op de 14 spring- en 32 dressuurveulens in de KWPN Online Foal Auction. Hoogste tijd dus om uw definitieve keuzes te maken.

Geïnteresseerden uit onder meer Italië, Amerika en Frankrijk hebben de collectie al weten te vinden en hebben de eerste biedingen gedaan. De collectie bestaat uit 46 veulens, afstammend van hengsten als Ferro, McLaren, Pjethro, Glock’s Taminiau, Powerbank, Drummer 2000 TN, Comthago VDL en Uricas van de Kattevennen.

Veelbelovend

Veelbelovende talenten komen vanavond onder de virtuele hamer. Zoals de Extreme U.S.-dochter Viviana O (mv. Jazz), die uit een goed geteste (IBOP 80,5) NMK-merrie gefokt is. Uit haar directe moederlijn komt onder andere het Intermediaire II-paard Dolphin. De Lord Romantic-zoon Valentin Angulo Sambecano (mv. Warkant van ’t Gestelhof) is een halfbroer van het Lichte Tour-paard Jacquino AS en komt uit een veelzijdige sportstam, waaruit ook het internationale Grand Prix-dressuurpaarden VMF Gladiator, Toots, Iejoor en Hip By Johnson gefokt zijn.

In de springrichting zijn onder meer de Comthago VDL-nakomelingen Vomthago (mv. Quasimodo van de Molendreef) en Vigo T (mv. Grandorado TN) interessant. De grootmoeder van Vomthago, Noblesse R, bracht meerdere succesvolle internationale eventers en staat aan de basis van internationale springpaarden als Imposant TN en Going For Gold van de Renger. Vigo T is gefokt uit een zeer goed geteste (IBOP 84) elitemerrie en komt uit dezelfde moederlijn als bijvoorbeeld het internationale 1.55m-springpaard Zabor.

Met drie minuten verlengd

De ervaring leert dat vooral het laatste uur van de veiling flink wordt geboden. Vanaf 20.00 uur vanavond sluit de veiling. De veiling loopt telkens af voor enkele paarden tegelijkertijd. Mocht er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komen, dan wordt de tijd met drie minuten verlengd. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen.

Meer informatie

De veulens zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en veterinair onderzocht, deze gegevens zijn online beschikbaar. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen over de collectie of veiling kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.