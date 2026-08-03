Last minute SK Favorite: Veelbelovend merrieveulen van Ermitage Kalone uit Olympische merrielijn van Romeo 88

Laatste kans! Vanavond sluit de online veiling van SK Favorite. Een uitzonderlijk merrieveulen van Ermitage Kalone uit een Olympische merrielijn. "Dit merrieveulen viel mij direct op. Ze is een kopie van haar fenomenale vader Ermitage Kalone en komt uit een fantastische merrielijn. Haar pas vierjarige moeder laat nu al enorm veel potentie zien", vertelt Suus Kuyten.

Voor de nieuwste editie van SK Favorite heeft Kuyten opnieuw gekozen voor een merrieveulen. Dit keer staat Everybody’s Darling vd Heidehoeve Z centraal. Met haar pedigree en talent heeft dit merrieveulen alles in huis om haar naam eer aan te doen. Everybody’s Darling vd Heidehoeve Z combineert de uitzonderlijke springhengst Ermitage Kalone, met wie Gilles Thomas geschiedenis schrijft, met een ijzersterke Belgische merrielijn.

Volle zus van Olympisch paard Romeo 88

Haar grootmoeder Supersoldy vd Heffinck maakte dit voorjaar op achtjarige leeftijd haar internationale 1.45m-debuut onder Thibault Vermeulen. Daarnaast is zij een halfzus van het internationale 1.60m-paard Rossi vd Heffinck, dat als negenjarige met Mark McAuley al op 5* Grand Prix-niveau presteert, evenals van de 1.45/1.50m-paarden Maquinn vd Heffinck en Sissi Star d’Augustijn. In de derde generatie gaat Everybody’s Darling vd Heidehoeve Z terug op de internationale 1.50m-merrie Isolde vd Heffinck, gereden door Rodrigo Almeida. Zij is de bekende volle zus van Harry Charles’ Olympische gouden teammedaillewinnaar Romeo 88 en daarnaast halfzus van de eveneens op het hoogste niveau presterende Clown of Picobello Z en Check Picobello Z.

‘Wie houdt er nu niet van Ermitage Kalone?’

“Wie houdt er nu niet van Ermitage Kalone? Ik ben al heel lang fan van hem. Stiekem hoopte ik op een vosveulen met veel wit, en dat is precies wat ik gekregen heb. Door hem te combineren met mijn Conthargos x Chacco-Blue-merrie wilde ik wat nieuw bloed toevoegen, zonder de bewezen kwaliteit van de merrielijn te verliezen. Ik ben ontzettend blij met het resultaat”, aldus Suus Kuyten op de vraag waarom zij voor Ermitage Kalone koos als partner van Whoopie vd Heffinck, de dochter van Conthargos.

Een andere kijk op veilen

Met SK Favorite kiest Suus Kuyten bewust voor een andere aanpak dan traditionele veilingen. In plaats van een grote collectie staat iedere editie volledig in het teken van één zorgvuldig geselecteerd paard, veulen of embryo. “De markt is veranderd. Kopers zijn het hele jaar door op zoek naar kwaliteit. Met dit concept kan ik mijn klanten naast de liveveiling in december iets extra’s bieden”, legt Kuyten uit.

Bied mee

Foto’s, video’s en de complete veterinaire informatie van Everybody’s Darling vd Heidehoeve Z zijn beschikbaar op het online veilingplatform van SK Favorite. De veiling sluit vanavond maandag 3 augustus vanaf 20.00 uur.

Bekijk hier het veulen

Bron: Persbericht