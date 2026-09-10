Nakomelingen van winnaars uit Olympische Spelen Parijs: Paardenveilingonline presenteert Summer Sale III

Een merrieveulen wiens halfbroer Balou Blue afgelopen juli met Peder Fredricson won in Falsterbo. Een hengstveulen met opvallende bonte vlekken op zijn achterhand, wiens vierde moeder Grand Prix-winnaar Navarone Z bracht, die in 2024 won in Valkenswaard. En een merrieveulen wiens oudoom Ladriano Z met Daniel Bluman de landenwedstrijd van de Olympische Spelen van Parijs sprong. Dat zijn drie van de blikvangers uit de Summer Sale III van Paardenveilingonline, die van 9 tot en met 12 september 2026 online loopt.

De collectie telt 37 springgefokte veulens en 8 embryo’s, stuk voor stuk geselecteerd op bouw, beweging en afstamming. Twee daarvan, Diandra SV en Wiaron BZ, komen uit exact dezelfde kruising, Diaron x Chacco-Blue, een combinatie die aan beide kanten van deze collectie al sportpaarden op 1.45m en hoger heeft voortgebracht. Hengstveulen Whatsapardi KK draagt diezelfde diepgang verderop in zijn afstamming, met acht ooms en tantes die via grootmoeder Supardi op 1.40m of hoger uitkomen.

“Kwaliteit en transparantie staan bij ons voorop. Dat is waarom kopers uit heel de wereld telkens terugkeren.” Alwin Scholten en Niels Mulder, oprichters Paardenveilingonline.

Zes veulens om nu al te onthouden

Drieëntwintig sportpaarden uit vierde moeder Sophie du Chateau

Charlotte SV Z (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly)

Op 6 augustus 2026 bleef Ever de Turan in Dublin dubbel foutloos en werd zij tweede in een rubriek op 1.60m onder Kevin Staut. Zij is een tante van dit merrieveulen. Vierde moeder Sophie du Chateau bracht negenentwintig nakomelingen, drieëntwintig daarvan met een sportnotering.

Uit zijn vierde moeder kwam Grand Prix-winnaar Navarone Z

Jaguar MBZ (J-Nius V.V. Z x Ramiro Z)

Op 11 augustus 2024 won Navarone Z de Grand Prix van Valkenswaard op 1.55m. Hij komt uit de vierde moeder van dit hengstveulen, een lijn waarin zes van de veertien nakomelingen van tweede moeder Quinina Z een sportnotering kregen. Jaguar MBZ zelf valt op door de opvallende bonte vlekken op zijn achterhand, die hij van vader J-Nius V.V. Z heeft geërfd.

Haar halfbroer won Falsterbo onder Peder Fredricson

Diandra SV (Diaron x Chacco Blue)

Peder Fredricson rijdt Balou Blue in 2026 en op 9 juli won die halfbroer een rubriek op 1.45m in Falsterbo. Tweede moeder Sazura bracht vijf nakomelingen met een sportnotering, vier daarvan op 1.45m of hoger.

Zijn halfbroer liep de wereldbeker van Riyadh

Winner SV (Cero Blue TN x Zirocco Blue VDL)

Kardesh liep op 19 december 2025 de wereldbekerrubriek van Riyadh op 1.60m en werd elfde. Hij is een halfbroer van dit hengstveulen. Vier van de negen halfbroers en halfzussen hebben een sportnotering, waaronder Ikarly en La Karla, beide op 1.35m. Moeder Eukarla II V is Elite en dit hengstveulen is haar tiende nakomeling.

Haar oudoom won de wereldbeker en liep Parijs

Wiagranda KK (Diablue PS x Chacco Blue)

Ladriano Z won in november 2022 de Longines FEI Jumping World Cup van Lexington op 1.60m. Bijna twee jaar later reed Daniel Bluman hem in de landenwedstrijd van de Olympische Spelen van Parijs, waar het paar met het team negende werd.

Veertien sportpaarden uit tweede moeder Peggy-Sue

Wiaron BZ (Diaron x Chacco-Blue)

Chapilot sprong in mei 2016 in Coapexpan naar de vijfde plaats in een rubriek op 1.60m, als zoon van Chacco-Blue uit Peggy-Sue, exact de kruising waaruit ook de moeder van dit hengstveulen komt. Van de drieëntwintig nakomelingen van tweede moeder Peggy-Sue kregen er veertien een sportnotering, twee daarvan op 1.60m. Vader Diaron Old won in oktober 2024 de finale van de Small Tour op 1.45m in Kronenberg.

Bekijk de volledige collectie

De veiling sluit zaterdag 12 september 2026 vanaf 20:00 uur (UTC+2). Volledig online, transparant en toegankelijk voor kopers wereldwijd. De volledige collectie is te bekijken via https://paardenveilingonline.com/collectie/59

Paardenveilingonline is een internationaal online veilingplatform gespecialiseerd in springgefokte veulens, jonge springpaarden, fokmerries en embryo’s uit bewezen sportlijnen. Met kijkers uit meer dan 100 landen biedt het platform uitstekende springgenetica tegen realistische prijzen. Deelnemen kan volledig online via paardenveilingonline.com.

Heeft u nog een springgefokt veulen, fokmerrie of embryo? De volgende foto- en videodag is op zaterdag 26 september, er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meld uw veulen snel aan via https://paardenveilingonline.com/paard-aanmelden en ze nemen zo snel mogelijk contact met u op.