Nederlands reservekampioene en WK-finalist onder de hamer: deze dinsdag 13 oktober The Youngsters Auction

Van Nederlands reservekampioene Picobello en WK-finalist Conthario tot vele andere interessante sportpaarden en veelbelovende driejarige talenten: deze dinsdag 13 oktober vindt The Youngsters Auction plaats bij Waaij Stud in Eemnes. De collectie omvat 24 springpaarden van drie tot zeven jaar. Om 17.00 uur worden alle vier- tot zevenjarige paarden live onder het zadel gepresenteerd; om 20.00 uur begint de veiling. Bieden kan ter plaatse en online.

“We gaan een echte paardenavond organiseren voor mensen die graag naar goede paarden kijken”, vertelt Peter van der Waaij. “Natuurlijk is er entertainment en gezelligheid, maar de paarden staan centraal. Daarom laten we ze voorafgaand aan de veiling live springen.”

Kampioenschapservaring en talent voor de volgende stap

De zesjarige Picobello (Picobello van ’t Roosakker x Captain Future Z) won deze zomer de zilveren medaille op het Nederlands Kampioenschap in Ermelo. De vijfjarige Conthario (Conthargos x Toulon) bereikte met Zoï Snels de finale van het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken. Het zijn twee aansprekende namen in een collectie die ook daarbuiten veel te bieden heeft.

Zo combineert de vijfjarige Orchidee (Stakkato Gold x Lord Fauntleroy) snelle reflexen met atletisch vermogen en een goede springtechniek. De merrie werd in Duitsland opgeleid en heeft zich de afgelopen maanden in Nederland verder ontwikkeld.

De zesjarige Urban de Rêve WS (El Barone 111 Z x Argentinus) brengt sport en fokkerij samen. De hengst heeft internationale ervaring, nam als vijfjarige deel aan het WK in Lanaken en komt uit een zus van Pacino. In 2027 worden zijn eerste veulens verwacht.

Urban de Rêve WS (El Barone 111 Z x Argentinus), een zesjarige hengst met internationale ervaring uit een zus van Pacino. Zijn eerste veulens worden in 2027 verwacht. © paardenfotograaf.be

Ook de zesjarige Poker Love (Poker de Mariposa TN x Krunch de Breve) verdient aandacht. “Een heel fijn paard, dat voor veel verschillende mensen interessant kan zijn”, aldus Van der Waaij. Zijn rijdbaarheid, prettige galop en werkwillige instelling gaan samen met kwaliteit op de sprong.

De zevenjarige Capital Talent (Cicero Z van Paemel x Cornet Obolensky) begon na inzet in de fokkerij later aan haar sportcarrière. Zij komt uit de 1,60 m-merrie Kapitaal L en biedt haar volgende ruiter veel vermogen en mogelijkheden om verder te ontwikkelen.

Complete vierjarigen met toekomst

Bij de vierjarigen biedt de collectie verschillende typen paarden. Cool Munny (Chacoon Blue x Numero Uno) valt op door zijn krachtige galop, vermogen en ongecompliceerde instelling. Princess (Conthargos x Cornet Obolensky) combineert atletisch vermogen met een goede techniek en rijdbaarheid.

Spike (Emerald van ’t Ruytershof x Ukato) springt met veel afdruk en een opvallende techniek. Mucca Manny (Mumbai x Calato) brengt juist een bijzonder werkwillige instelling mee en deed dit seizoen al ervaring op in jongepaardenrubrieken in Duitsland.

“Het zijn complete, interessante jonge paarden met veel toekomst”, zegt Van der Waaij. “Ze staan nog aan het begin, maar hebben een goede basis om met hun volgende ruiter verder te groeien.”

Opvallende driejarige talenten

Ook de driejarigen geven de collectie een eigen gezicht. De in Ierland gefokte Ard Binga (Bingo Ste Hermelle x Ard Golden Crisp) trekt met haar bijzondere kleur meteen de aandacht. Achter dat uiterlijk schuilt een merrie met vermogen en een fijne instelling.

Ard Binga (Bingo Ste Hermelle x Ard Golden Crisp), een driejarige merrie die haar opvallende kleur combineert met vermogen en een fijne instelling. © paardenfotograaf.be

Bamago (Bamako de Muze x Mylord Carthago) is een ruw talent met bloed, afdruk en veel vermogen. Toli Coeur (Verdi TN x Heartbreaker) maakt eveneens indruk met zijn vermogen en krachtige galop.

“Het is nu nog moeilijk te voorspellen welke paarden uiteindelijk de allerbeste worden”, vertelt Van der Waaij. “Maar ik ben ervan overtuigd dat hier paarden tussen zitten waarmee goede ruiters heel ver kunnen komen.”

Live springen voor de veiling

De presentatie begint dinsdag om 17.00 uur. Alle vier- tot zevenjarige paarden worden onder het zadel getoond en zullen live springen. Daarmee krijgen de aanwezige gasten de gelegenheid de paarden zelf in actie te zien voordat het bieden begint.

“Je kunt de paarden zien springen, daarna op stal gaan kijken en bij ons informatie opvragen. Vervolgens zie je ze tijdens de veiling weer terug”, legt Van der Waaij uit. “Dat vinden we belangrijk: een avond waarop je als paardenliefhebber echt iets te zien krijgt en de paarden goed kunt beleven.”

Internationale gasten en de laatste VIP-plaatsen

The Youngsters Auction is een VIP-only evenement. De organisatie verwacht gasten uit verschillende landen, onder wie enkele van de beste ruiters ter wereld. De VIP is inmiddels vrijwel vol. Wie er deze dinsdag nog bij wil zijn, wordt aangeraden snel contact op te nemen en een plek te reserveren.

“We verheugen ons erop om veel bekende, maar ook nieuwe gezichten te zien”, zegt Van der Waaij. “We willen er samen een mooie avond van maken. En natuurlijk hopen we dat veel kopers een getalenteerd paard vinden waarmee ze de komende jaren mooie successen kunnen boeken.”

Praktische informatie

Datum: dinsdag 13 oktober 2026

17.00 uur: live presentatie van de vier- tot zevenjarige paarden onder het zadel

19.00 uur: VIP-diner

20.00 uur: start veiling — live en online bieden

Locatie: Waaij Stud

Adres: Geerenweg 2, 3755 NM Eemnes, Nederland

Toegang: uitsluitend met een VIP-reservering; de laatste plaatsen zijn beschikbaar

Informatie: +31 6 2341 2073 · [email protected]

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