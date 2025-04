Nieuwe primeur voor Veulenveiling Prinsjesdag: dressuurveiling op droomlocatie De Droom Hoeve

Back to the roots! Na vele jaren is Veulenveiling Prinsjesdag weer terug in Noord-Holland, en hoe. Op zaterdagavond 23 augustus organiseert de gerenommeerde veilingorganisatie een exclusieve live veiling voor dressuurveulens op één van de mooiste locaties van Nederland: De Droom Hoeve in Grootebroek.

De succesvolle veiling tijdens het NK Springen in Deurne afgelopen weekend smaakt duidelijk naar meer. “We willen met Veulenveiling Prinsjesdag blijven innoveren en inspelen op kansen om fokkers en kopers samen te brengen op unieke locaties”, vertelt voorzitter Arjan van der Waaij. “Deze dressuurveiling is een logisch vervolg en tegelijkertijd een mooie terugkeer naar onze Noord-Hollandse roots.”

Avond vol kwaliteit en beleving

De Droom Hoeve biedt het perfecte decor voor deze nieuwe veiling. Er komen op zaterdagavond 23 augustus circa 35 – 40 zeer beloftevolle veulens onder de hamer. Naast deze nieuwe veiling vindt de vertrouwde veiling op de derde dinsdag van september ook nog altijd plaats. “We hebben de keuze gemaakt om de veiling voor dressuur- en springveulens te splitsen. Op dinsdag 16 september presenteren wij in Ermelo een springveulencollectie.”

Aanmelden vanaf nu mogelijk

Fokkers met een beloftevol dressuurveulen uit een bewezen moederlijn kunnen zich vanaf nu melden de veiling of rechtstreeks bij de selecteurs: Cas van den Oord of Lauw van Vliet. Zij gaan ervoor zorgen dat er een droomcollectie dressuurveulens wordt gepresenteerd op de Droom Hoeve. Met de toevoeging van deze nieuwe dressuurveiling laat Veulenveiling Prinsjesdag opnieuw zien dat het een toonaangevende rol wil spelen in de fokkerij. “We willen fokkers kansen bieden om hun veulens op het juiste podium te presenteren”, besluit Van der Waaij.

Wilt u uw veulen aanmelden of heeft u vragen over de veiling? Neem dan contact op met Annemijn Gaalman via [email protected].