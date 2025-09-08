Nieuwe ronde, nieuwe kansen in KWPN Online Auction

September is een maand waarin volop geïnvesteerd kan worden. De eerste collectie van in totaal nog drie veulenveilingen van de KWPN Online Auction is vandaag gepresenteerd.

Op de nieuwe collectie veulens kan van 12 tot en met 15 september geboden worden. 14 spring- en 32 dressuurveulens worden hierin aangeboden en zij stammen af van hengsten als Ferro, McLaren, Pjethro, Glock’s Taminiau, Powerbank, Drummer 2000 TN, Comthago VDL en Uricas van de Kattevennen.

Fokker van het jaar

De fokker van het jaar 2025, Angèle Toonen, heeft al vaker succesvol verkocht in de KWPN Online Auction en presenteert in deze collectie haar hengstveulen Vesper Pas T (Vitalos x Franklin). Zijn grootmoeder presteerde in het ZZ-Licht en leverde onder meer het internationale Grand Prix-paarden Entertainer Win T en Infinity Win T alsook de Intermediaire II-geklasseerde KWPN-goedgekeurde hengst Grand Galaxy Win. Ook bijvoorbeeld het hengstveulen Vocello (Fontaine TN x Johnson) is nauwverwant aan een Grand Prix-paard, want zijn moeder is de volle zus van de internationaal geklasseerde Dejohn Ymas. Een interessant merrieveulen is bijvoorbeeld de Pjethro-dochter Venna (mv. Dream Boy), wiens moeder Izzy schitterde op de Nationale Merriekeuring en met 80 punten goed getest is in de IBOP. Grootmoeder Variety is een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Wild Dancer en uit deze directe lijn komt ook het Grand Prix-paard Giovanni.

Springtalenten

Het springveulen Victor Joes D komt uit de eerste jaargang van de internationaal 1,45m-springende A Moonlight Speciale Z en heeft van moederszijde drie sportmerries op rij in zijn pedigree. Grootmoeder Solista bracht vier internationale springpaarden waaronder de 1,40/1,45m-geklasseerde Dee Dee en is zelf een dochter van de 1.50m-merrie Nellista. Ook uit een sterke sportstam komt bijvoorbeeld Visioen (Zirocco Blue VDL x Cornet Obolensky), wiens grootmoeder Cantate op internationaal 1,60m-niveau presteerde en onder meer de 1,40/1,45m-paarden Gracia Cantate en Lieselot bracht.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken op: www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 12 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 15 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen.



Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

Bron: Persbericht