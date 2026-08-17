Paardenveilingonline sluit Summer Sale II af met topprijs van 16.500 euro en bezoekers uit 135 landen

Met 91,8% van de collectie verkocht en een topprijs van 16.500 euro voor Warriors Touch INS sluit Paardenveilingonline Summer Sale II succesvol af. De gemiddelde prijs van de collectie bedroeg 6.576 euro.

De veiling trok 19.298 bezoekers uit 135 landen, met sterke vertegenwoordiging uit Nederland, België, de Verenigde Staten, Italië en Frankrijk.

“Talentvolle veulens van 3.500 euro tot 16.500 euro, dat is precies waar we voor staan: voor elk budget een kans op bewezen genetica. We zijn trots op ons team, en op het vertrouwen van fokkers die al jaren met ons meegaan, en van kopers, trouw en nieuw, die ons weten te vinden”, aldus Alwin Scholten en Niels Mulder, oprichters Paardenveilingonline.

United Touch S levert veilingtopper op met 16.500 euro

De hoogste prijs ging naar Warriors Touch INS (United Touch S x Forsyth), die voor 16.500 euro naar een nieuwe eigenaar gaat: een hengstenhouder in Nederland. Denali van ’t Beas (Ermitage Kalone x Elvis ter Putte) volgde met 14.000 euro, eveneens naar een nieuwe eigenaar in Nederland.

Denali van ’t Beas (Ermitage Kalone x Elvis ter Putte). Foto: Paardenveilingonline.com

Drie veulens brachten tussen de 9.500 euro en 12.500 euro op: Chaclotta SV (Chacoon Blue x Stakkato Gold) voor 12.500 euro naar een investeerder in de Nederlandse fokkerij, Wyrion E.C. (Pacino x Cornet Obolensky) voor 10.000 euro naar Ierland, en Eddie Z (Echo van ’t Spieveld x Vigo d’Arsouilles) voor 9.500 euro naar China.

Twee kansen: nog steeds direct beschikbaar via Buy Now

Niet alle kansen zijn verkeken. Wieke (Akarad Hero Z x Jenson van ’t Meulenhof) komt uit een familie waar sport vanzelfsprekend is, moeder en grootmoeder liepen zelf al 1.40m, en is voor 4.500 euro direct te koop. Wabi Sabi INS (Nasdaq Z x Quabri De l’Isle), met een halfbroer die al op 1.40m springt, staat voor 3.500 euro klaar om mee naar huis te gaan. Beide zijn tot en met maandagavond via Buy Now te verkrijgen, geen bod nodig, geen wachten.

Embryo’s brengen tot 11.500 euro op

Het geïmplanteerde embryo van Eldorado van de Zeshoek TN x Tinkabell 12 bracht de hoogste embryoprijs van de veiling op: 11.500 euro, voor een koper in België. Het geïmplanteerde embryo van Ermitage Kalone x Lunatique de Kwakenbeek volgde met 10.500 euro richting Spanje, en het embryo van Comme il faut x Mystique bracht 8.500 euro op, eveneens richting België.

Op weg naar Summer Sale III

De volgende foto- en videodag is op zaterdag 22 augustus. De veiling zelf loopt van 9 tot en met 12 september 2026. Fokkers die hun veulen internationaal willen positioneren tegen een vaste prijs en zonder verkoopcommissie kunnen zich aanmelden via paardenveilingonline.com/paard-aanmelden.

Paardenveilingonline is een internationaal online veilingplatform gespecialiseerd in springgefokte veulens, jonge springpaarden, fokmerries en embryo’s uit bewezen sportlijnen. Met kopers van over de hele wereld biedt het platform uitstekende springgenetica tegen realistische prijzen. Deelnemen kan volledig online via paardenveilingonline.com.