Paardenveilingonline sluit Summer Sale III af met 20.000 euro voor J-Nius V.V. Z-hengstveulen

Met 93% van de collectie verkocht en een topprijs van 20.000 euro voor Jaguar MBZ sluit Paardenveilingonline Summer Sale III af, een veiling waarin één opvallend hengstveulen wekenlang de show stal en waar uiteindelijk de hamer viel op het hoogste bedrag. De gemiddelde prijs van de collectie bedroeg 6.000 euro.

“Van 3.500 euro tot 20.000 euro, dat is precies waar we voor staan: hoge kwaliteit tegen realistische prijzen, voor elk budget een kans op bewezen genetica. We zijn trots op ons team, en op fokkers en kopers die ons keer op keer weten te vinden.”, Alwin Scholten en Niels Mulder, oprichters Paardenveilingonline.

Jaguar MBZ levert veilingtopper op met 20.000 euro

De hoogste prijs ging naar Jaguar MBZ (J-Nius V.V. Z x Ramiro Z), het hengstveulen met de kenmerkende bonte vlekken op zijn achterhand, geërfd van vader J-Nius V.V. Z, een aftekening die vanaf de eerste dag voor duizenden bezoekers zorgde. Hij vertrekt binnenkort voor 20.000 euro naar Zwitserland. Charlotte SV Z (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly) volgde met 13.000 euro en zal naar een koper in Frankrijk gaan.

Twee kavels brachten 11.500 euro op: Winner SV (Cero Blue TN x Zirocco Blue VDL) en het geïmplanteerde embryo van Comme il faut x Mystique.

Een sterke middengroep bracht ieder 7.500 euro op: Diandra SV (Diaron x Chacco Blue), wiens halfbroer Balou Blue deze zomer nog won onder Peder Fredricson in Falsterbo. Zij wordt behouden voor de Nederlandse sport. De hamer viel op datzelfde bedrag ook voor: Weenywoody K (New Pleasure VDL x Corrado I) zij vertrekt naar Duitsland. De hengsten Diavant Z (Diaron x Vivant van de Heffinck) en Colestus Field Z (Colestus x Chapeau) gaan beide voor hetzelfde bedrag naar een nieuwe eigenaar in Frankrijk.

Nog steeds beschikbaar via Koop Nu

Niet alle kansen zijn verkeken. Wishlist K (Comthago VDL x Turbo Z) is direct te koop voor 3.500 euro. Evoya SPS Z (Epleaser van het Heike x Baloubet du Rouet) staat klaar voor 6.000 euro. Beide zijn tot en met maandagavond via Koop Nu te verkrijgen, geen bod nodig, geen wachten.

Op weg naar de volgende veiling

De volgende foto- en videodag is op zaterdag 26 september. De veiling zelf loopt van 14 tot en met 17 oktober 2026 en omvat veulens, fokmerries en embryo’s.

Fokkers die hun paard internationaal willen positioneren tegen een vaste prijs kunnen zich aanmelden via paardenveilingonline.com/paard-aanmelden. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar dus twijfel niet te lang.

Paardenveilingonline is een internationaal online veilingplatform gespecialiseerd in springgefokte veulens, jonge springpaarden, fokmerries en embryo’s uit bewezen sportlijnen. Met kopers van over de hele wereld biedt het platform uitstekende springgenetica tegen realistische prijzen. Deelnemen kan volledig online via paardenveilingonline.com.