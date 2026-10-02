Primeur: Team Nijhof en Waaij Stud lanceren gezamenlijke live veiling

Team Nijhof en Waaij Stud bundelen hun krachten voor de eerste Team Nijhof × Waaij Stud — 3yo Auction. Op vrijdag 16 oktober 2026 vindt deze nieuwe live veiling plaats bij Waaij Stud in Eemnes. De collectie bestaat uit meer dan dertig drieënhalfjarige springpaarden uit de eigen opfok van Team Nijhof, waaronder veel interessante fokproducten van Team Nijhof. De jonge paarden worden tijdens de veiling vrijspringend gepresenteerd. Team Nijhof en Waaij Stud werken al enkele jaren samen op het gebied van fokkerij, handel en training. Afgelopen voorjaar ontstond het idee om die samenwerking uit te breiden met een gezamenlijke veiling. Inmiddels staat de volledige collectie online.

“Cameron Nijhof kwam naar mij toe met de vraag of we onze krachten konden bundelen”, vertelt Jasper van der Waaij. “Dat leek ons een heel goed idee: veel goede paarden uit eigen opfok, met een eerlijk verhaal.” Die opfok is van Team Nijhof, dat de paarden en hun ontwikkeling van dichtbij kent. Waaij Stud brengt zijn ervaring met live veilingen mee.

Geselecteerd uit circa 150 jonge paarden

De collectie is samengesteld uit een uitgangsgroep van circa 150 paarden. In het voorjaar beoordeelde Team Nijhof onder meer het vrijspringen, de afstamming, het type en de röntgenfoto’s. Na een zomer in de wei werd de selectie verder aangescherpt. De drieënhalfjarigen staan nu aan het begin van hun verdere opleiding richting de sport.

“Met deze eerste editie willen we graag meteen vliegend uit de startblokken”, zegt Jasper. “Het zijn ruwe diamanten.”

Voor Cameron Nijhof gaat het bij de selectie ook om het individuele paard en zijn ontwikkeling. Team Nijhof kent de paarden vanuit de opfok en voorbereiding: hun karakter, hoe ze de eerste training oppakten en hoe ze met meer ervaring vooruitgingen. “Het gaat natuurlijk ook om hoe een paard in werkelijkheid is”, benadrukt Cameron. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks bij het team terecht voor die achtergrondinformatie.

Halfbroer van Jackpot TN

Een van Camerons opvallende paarden is Total Touch TN, een zoon van Carambole uit dezelfde moeder als Jackpot TN. Deze goedgekeurde hengst nam dit jaar met Valeria Sokolova deel aan het wereldkampioenschap in Aken. Ook No Nonsense TN (1,60 m) en Let’s Win TN (1,55 m) komen uit deze moeder. “Echt een heel compleet paard, een mooi paard, dat goed beweegt en veel capaciteiten voor de toekomst heeft”, aldus Cameron over Total Touch TN.

Eerste jaargang Tattoo TN

Daarnaast omvat de collectie verschillende paarden uit de eerste jaargang van Tattoo TN, die onlangs met Willem Greve als vijfde eindigde in de finale voor zevenjarigen op het WK in Lanaken. Cameron omschrijft zijn nakomelingen als complete, werkwillige en bewerkbare paarden met veel capaciteit op de sprong. Tot deze groep behoren True Magic TN, Tarantino L Z, Take a Change TN en Terminator. True Magic TN komt uit de moederlijn van Gylord en Zitaco M, beide op 1,60 m.-niveau; de moeder van Terminator bracht onder meer Squirt Gun (1,60 m).

Ook de Contagio-dochter The Best TN spreekt Cameron aan: “Een mooie, krachtige merrie, die sterk beweegt en heel overtuigend springt.” Haar grootmoeder bracht Krambamboulie (1,50 m) en Leonardo (1,40 m).

Vrijspringen tijdens het veilen

Tijdens de live veiling worden de paarden vrijspringend gepresenteerd en tegelijkertijd geveild. Bezoekers kunnen daarmee zelf beoordelen hoe de paarden springen en reageren op de omgeving en het publiek. “Hier kan je de paarden live zien, live meemaken en echt een paard leren kennen”, vertelt Jasper.

Online bieden mogelijk

Vanaf 18:00 uur zijn bezoekers welkom en kunnen de paarden in de stallen worden bekeken. Een dierenarts is aanwezig om de veterinaire rapporten toe te lichten. Deze rapporten staan ook online, zodat geïnteresseerden ze vooraf met hun eigen dierenarts kunnen bespreken. De veiling begint om 19:00 uur. Online meebieden is eveneens mogelijk.

Vrijdag 16 oktober 2026

18.00 uur – Ontvangst en bezichtiging in de stallen

19.00 uur – Start live veiling



Locatie: Waaij Stud, Geerenweg 2, 3755 NM Eemnes

Entree: vrij, iedereen is welkom.

Bekijk hier de collectie

Registratie voor online bieden: https://team-nijhof.auction/register

Bron: Persbericht