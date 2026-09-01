Stal Brouwer Auctions maakt zich na succesvolle EDS-edities op voor Veulenveiling Timmel 

Na twee succesvolle edities van Excellent Dressage Sales x Stal Brouwer Auctions in Heerewaarden verlegt Stal Brouwer Auctions komende vrijdag 4 september het speelveld naar Duitsland. In het Reitsport-Touristik-Centrum in Großefehn-Timmel komt opnieuw een uitgebreide collectie dressuur- en springgefokte veulens onder de hamer.

De samenwerking tussen Excellent Dressage Sales en Stal Brouwer Auctions kende deze zomer een sterke start. Op de eerste editie vond maar liefst 87% van de aangeboden veulens een nieuwe eigenaar en werd 28.000 euro betaald voor Watch me H (Denver U.S. x De Niro). Ook op de tweede editie werd opnieuw de grens van 28.000 euro bereikt: Wingman van de Nethe (Grey Tonic x Belissimo) werd daar de veilingtopper.

Met dat succesvolle tweeluik nog vers in het geheugen maakt Stal Brouwer Auctions zich nu klaar voor een volgende stap. Vrijdag 4 september staat Timmel volledig in het teken van de veulenfokkerij, waarbij Duitse en Nederlandse bloedlijnen samenkomen in één veelzijdige collectie.

Fenomenale moederlijnen

Bij de samenstelling van de collectie is nadrukkelijk gekeken naar de kwaliteit van de vrouwelijke lijnen. Verschillende veulens voeren rechtstreeks terug op families die zich al generaties lang op internationaal niveau bewijzen.

Zo komt Whiskey Legend van ’t Hunzehof SB (Porsche SB x Lord Z) uit de vermaarde Van ’t Heike-stam. Uit deze familie komen onder andere de 1.60m-paarden Valentina van ’t Heike, Dancer van ’t Heike en Apiola van ’t Heike, evenals Mozart van ’t Heike en O’Neill van ’t Heike, die tot 1.55m-niveau sprongen.

Ook aan dressuurzijde zijn de moederlijnen indrukwekkend. Steyr Gold JVR (Secret USB x Morricone I) vertegenwoordigt de bekende Zelma-stam, waaruit meerdere Grand Prix-paarden voortkwamen, waaronder JJaguar B, Edson en Fashion Hill.

Tayron (Total Hope x Fürstenball) voert eveneens een uiterst commerciële dressuurstam, terwijl Wonderelle SB (Secret USB) uit een veelzijdige prestatiestam komt waaruit onder andere het 1.60m-springpaard Uno-Cento voortkwam.

Aan springzijde vertegenwoordigt Mega Mindy MC (v. VDL Mindset ES) een sterke internationale familie met het bloed van onder andere Kannan, Ogano Sitte, Canturano en Casino Berlin, terwijl ook meerdere andere veulens uit de collectie teruggaan op families die internationale spring- en dressuurpaarden hebben voortgebracht.

Porsche SB opnieuw richting WK

Ook de jonge vaders in de collectie laten zich nadrukkelijk in de sport zien. Zo ontwikkelt Porsche SB zich onder Suzanne Tepper sterk in de internationale springsport. In 2025 plaatste hij zich voor de finale van het WK voor jonge springpaarden in Lanaken, waar hij als 26e eindigde. Ook voor 2026 is Porsche SB opnieuw geplaatst voor het WK in Lanaken.

Daarmee combineert zijn zoon Whiskey Legend van ’t Hunzehof SB een vader die zich sportief blijft ontwikkelen met een moederlijn die al decennialang op het hoogste niveau presteert.

Internationale fokkerij centraal in Timmel

De collectie in Timmel is bewust breed samengesteld, met zowel dressuur- als springgefokte veulens. Daarbij draait het volgens Stal Brouwer Auctions niet alleen om aantrekkelijke vaderdieren, maar juist om sterke moederlijnen, bewezen sportprestaties en families waarin kwaliteit zich generatie na generatie herhaalt.

De samenwerking in Timmel vindt plaats met Timo Schwarte en Thomas Pudenz. Daarmee wil Stal Brouwer Auctions een verdere brug slaan tussen de Duitse en Nederlandse fokkerij en de veulens ook internationaal onder de aandacht brengen.

De veiling wordt hybride georganiseerd, waardoor geïnteresseerden zowel ter plaatse als online kunnen bieden.

Praktische informatie

Vrijdag 4 september 2026

Presentatie: 16.00 uur

Aanvang veiling: 19.00 uur

Locatie:

RTC Timmel – Reitsport-Touristik-Centrum

Am Reitsportcentrum 1

26629 Großefehn-Timmel

Duitsland

De volledige collectie is te bekijken via Stal Brouwer Auctions en HorseTelex. Online meebieden is mogelijk via het biedplatform van Stal Brouwer Auctions.