Suus Kuyten vervolgt SK Favorite met veelbelovende hengst Russel

Met SK Favorite introduceerde Suus Kuyten eerder dit jaar een nieuw veilingconcept, waarbij niet de omvang van de collectie centraal staat, maar de kwaliteit van één enkel veilinglot. De april-editie krijgt vorm met Russel, een driejarige hengst die opvalt door zijn vermogen en interessante afstamming. “Als iets mijn naam draagt, moet het ook écht mijn favoriet zijn,” aldus Kuyten. “Dat betekent dat ik alleen aanbied waar ik zelf volledig achter sta.”

De driejarige Russel is een zoon van Riesling van de Gaathoeve, die afgelopen weken op negenjarige leeftijd al twee topnoteringen liet zien. Zo werd hij tweede in de 4* 1.60m Grand Prix van Wellington en wist hij ook in de 1.55m Grand Prix van CSI4* Ocala twee foutloze ronden neer te zetten, dat resulteerde in een zesde plaats. Als één van zijn eerste nakomelingen laat Russel zien dat deze hengst zijn vermogen en instelling weet door te geven.

Kannan in de moederlijn

Via Kannan in de tweede generatie wordt dit gecombineerd met een bewezen lijn richting het hoogste niveau. Kannan geldt al jarenlang als één van de meest invloedrijke verervers in de springsport, met onder meer olympisch kampioen Nino des Buissonnets en toppaarden als Quabri de L’Isle en Molly Malone V. De moederlijn is Frans georiënteerd en vormt een solide basis. Grootmoeder Pomona van de Hacienda liep zelf op 1.35m-niveau en verenigt het bloed van de Grand Prix-hengsten Chapman Rouge en Quito de Baussy. Daarmee is Russel verankerd in een lijn die zowel sportief als in de fokkerij haar waarde heeft bewezen.

Andere benadering van veilen

Met SK Favorite kiest Suus Kuyten bewust voor een andere benadering van veilen. Geen brede collectie, maar volledige aandacht voor één paard. “De markt is veranderd. Kopers oriënteren zich het hele jaar door. Met dit concept kan ik mijn klanten nog meer bieden, naast de live veiling in december”, licht Kuyten toe.

Eerste editie succesvol

In de eerste editie, een embryo uit de Fragance de Chalus-lijn, werd verkocht voor 28.000 euro aan een Amerikaanse ruiter. Het veulen, waarvan het geslacht niet bekend was, is inmiddels geboren en bleek een knap merrieveulen.

Bied mee

Vanaf vandaag vind je de foto’s en video’s op het veilingplatform www.suuskuytenauction.com, het bieden gaat aanstaande vrijdag van start en maandagavond 6 april sluit de veiling vanaf 20.00 uur. Het is mogelijk om Russel aan huis te bekijken.