Talentvolle sportpaarden uit sterke moederlijnen in KWPN Online 3 & 4 Year Olds Auction

Vanaf vandaag staat de collectie van de KWPN Online 3 & 4-Year-Olds Auction online. De collectie bestaat uit zes talentvolle spring- en dressuurpaarden met interessante moederlijnen, die onder meer wereldkampioen Jovian, NMK-kampioene Ostara ST-J, goedgekeurde hengsten en 1.60m-springpaarden voortbrachten. Bieden op de paarden kan vanaf 3 oktober, de veiling sluit 5 oktober vanaf 20.00 uur.

Een van de hoogtepunten uit de veilingcollectie is dochter Tamarinde ST-J, een halfzus van NMK-kampioene Ostara ST-J. Deze voorlopig keurmerrie komt uit de eerste jaargang van tweevoudig Pavo Cup-winnaar Extreme U.S. Haar moeder is een elitemerrie van dressuurgrootheid Totilas en haar grootmoeder is de bekende De Niro-merrie Annabel, die aan de basis staat van vele sport- en keuringssuccessen. Zo is Annabel de moeder van de hengsten Bretton Woods en Chagall D&R en de grootmoeder van Grand Prix-hengst Four Legends KS en hengstenkeuringskampioen Le Formidable.

Met de driejarige This Girl biedt de KWPN Online 3 & 4-Year-Olds Auction een andere Extreme U.S.-dochter uit een uitmuntende moederlijn. Haar grootmoeder bracht de internationale Grand Prix-paarden Dashy Boy (v. Lord Leatherdale) en Incredible Boy (v. Bordeaux). Deze moederlijn is vooral bekend door Astrix en de spraakmakende Jovian, die beide wereldkampioen werden bij de jonge dressuurpaarden en daarna doorontwikkelde tot het hoogste niveau.

Uit een halfzus van Flying Dream

Ook bij de springpaarden is bewezen sport dichtbij in de moederlijn te vinden. Op zoek naar een springmerrie met de juiste genen en aanleg voor een succesvolle toekomst? Kallmar VDL-dochter Salmade Ryal K viel op de stamboekkeuring op met haar type en haar goede galop met veel balans en souplesse. Ze kreeg 85 punten voor haar galoppade en werd met een bovenbalkscore van 75/80 ster en voorlopig keur. Haar moeder is een elitemerrie die via haar vader Cohinoor VDL teruggaat op de legendarische Cornet Obolensky. Aan sport geen gebrek in deze moederlijn. Zo bracht de grootmoeder van Salmade Ryal K onder meer de 1.50m-geklasseerde KWPN-hengst Flying Dream en 1.55m-paard Denychin Ryal K (v.Chin Chin).

Meer informatie

De volledige collectie van de KWPN Online 3 & 4-Year-Olds Auction is te bekijken via het veilingplatform KWPN.auction. Het bieden opent op vrijdag 3 oktober om 10.00 uur en de veiling sluit op maandag 5 oktober vanaf 20.00 uur. Om mee te bieden, dienen geïnteresseerden zich vooraf te registreren via het veilingplatform.

KWPN Auctions biedt KWPN-fokkers een betrouwbaar en transparant platform om hun paarden en veulens onder de aandacht te brengen van een internationaal koperspubliek. Voor meer informatie over de aangeboden paarden staat een KWPN-inspecteur geïnteresseerden graag te woord. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

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