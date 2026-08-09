Team USB oppermachtig in Ermelo: Secret USB en Rome USB aan kop

Team USB kende vandaag een bijzonder succesvolle wedstrijddag in Ermelo. Secret USB en Rome USB bezetten de eerste twee plaatsen, terwijl Denver U.S., afkomstig uit de stallen van Joop van Uytert, als vierde eindigde. Daarmee waren de paarden uit de gelederen van Team USB, de samenwerking tussen Stal Brouwer en Hengstenstation van Uytert, nadrukkelijk vertegenwoordigd aan de top van het klassement.

De overwinning ging naar Secret USB. Onder Marten Luiten zette de hengst een sterke proef neer, die werd beloond met 76,750%. Daarmee bleef de combinatie nipt voor op Rome USB, die onder Wendy Kuiken tot een eveneens fraaie 76,583% kwam. Het verschil met de rest van het deelnemersveld was aanzienlijk. Geertje Hoogendoorn en Red Rock werden derde met 73,167%. Denver U.S., gereden door Dominique van Dalsen, volgde op de vierde plaats met 73,084%. Denver U.S. komt uit de stallen van Joop van Uytert.

Met Secret USB en Rome USB op plaats één en twee onderstreepte Team USB opnieuw de kwaliteit van de gezamenlijke hengstencollectie van Stal Brouwer en Hengstenstation van Uytert. De vierde plaats van Denver U.S. maakte de sterke vertegenwoordiging vanuit de stal van Van Uytert compleet. Een aansprekend resultaat in Ermelo voor Team USB, Stal Brouwer en Hengstenstation van Uytert, met drie paarden bij de beste vier van het klassement.

Uitslag vijfjarigen-proef Ermelo.